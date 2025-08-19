沙超盃｜艾納斯10人應戰2：1挫伊蒂哈德闖周六決賽　逾3萬人入場見證C朗助攻菲歷斯奠勝 (22:10)

據悉賽前3小時，已有過千人聚集艾納斯入住的香港麗晶酒店外，只為親睹C朗乘搭的大巴出車駛離酒店的一刻。而大球場內滿布身穿C朗不同球隊球衣的球迷猶如變成主場；不過大球場的北看台亦有專程遠道支持伊蒂哈德的西亞球迷群吶喊助威。

雙方今仗正選陣容皆強陣出擊，艾納斯由C朗與沙迪奧文尼領銜，聯訣3大新兵祖奧菲歷斯、京士利高文及恩尼高馬天尼斯齊登場；上屆沙特聯盟主伊蒂哈德亦有賓施馬、尼高路簡迪、法賓奴及貝雲積等球星悉數「擔正」。

C朗作為全場焦點，一舉一動均受到觀眾關注。艾納斯步出球場熱身時，球迷紛紛報以歡呼聲恭迎，甚至模仿其招牌入球慶祝叫聲「Siu」。每當C朗每次觸球、插花及射門，均會引起全場哄動及掌聲。C朗開賽3分鐘接應文尼傳中，第一時間撞射「撻Q」，京士利高文抽射未能命中目標。艾納斯門將賓圖4分鐘傳球失誤，賓施馬攔截後禁區內起腳斜出。艾納斯10分鐘靠文尼接應耶希亞傳中，禁區內車身窩利破網先開紀錄。緊接11分鐘，C朗離門30碼施放冷箭，雖只「省」中敵軍球員彈出底線，仍贏得球迷掌聲。

伊蒂哈德只讓落後劣勢持續6分鐘，便由穆沙迪亞比接應突破越位後，橫傳予貝雲積撞入空門扳平。文尼25分鐘因爭搶時踩中伊蒂哈德門將艾薩基迪，球證經視像裁判（VAR）覆核後出示紅牌將其驅逐離場，使在場球迷鼓譟。艾納斯少踢一人戰力未減，C朗39分鐘再有埋門機會，接應高文直線傳送後窄位勁射被艾薩基迪撲出。艾納斯44分鐘靠祖奧菲歷斯前場博得罰球，C朗在數萬人見證下主射，最終成功越過人牆但高出。半場雙方各一言和。

C朗換邊後表現持續活躍，57分鐘接應高文傳中勁射遠離門框。這名40歲前鋒61分鐘無人看管未貪功，單刀橫傳予菲歷斯射入空門，旁證舉旗原示意C朗越位在先，但球證經VAR覆核後裁定入球有效，讓菲歷斯取得今夏加盟以來首個入球。菲歷斯66分鐘再把皮球送入網內，但球證這次翻看VAR後指C朗侵犯伊蒂哈德中場法賓奴在先，改判無效。最終艾納斯維持2：1勝局，決賽對手將是明晚8時吉達艾阿里在大球場鬥艾卡迪沙之勝方。

今次賽事主辦方森立體育今年2月中成立，官網介紹專注舉辦各類體育活動，6月在灣仔伊館舉行「推動大灣區桌球文化挑戰賽-洺城盃」；管理層梁帥聰、吳燦森、溫偉強、賴進謙及吳家華均為「森立演藝」高層。首席執行官梁帥聰同為恒富資本策略合伙人及致富證券資產管理部副總監，過往主要涉足香港證券及房地產投資業務。他昨出席賽前記者會時稱，期望首次引入在港舉辦的沙超盃，能夠促進本地旅遊業，全球球迷聚首香港入場從而帶動經濟，並稱會竭盡全力確保賽事圓滿舉行。

