拳擊｜曹星如備戰馬尼拉復出戰　月初曾赴當地訓練兩周　冀專注當下拒為生涯設限 (20:37)

「神奇小子」曹星如過往職業生涯寫下22場全勝戰績（13次K.O.），如今事隔8年將在菲律賓馬尼拉重返職業賽。他今午在香港鰂魚涌RCT Boxing進行公開操練，獲其「徒弟」歌手兼演員張繼聰現身支持，前港隊劍擊運動員張小倫亦有到場。Rex表示由知道要打職業賽備戰至今已經歷近半年，今月初更前往馬尼拉訓練兩周，「主要是找當地拳手做實戰，對打了30多個回合」，惟最後一次對決時被對方重拳擊中，上唇現仍有瘀青。

Rex即將在復出戰與前世界拳王挑戰者、菲律賓悍將Vergilio Silvano一決高下。面對這名21勝18負2平（12次K.O.）及慣用左手的拳手，他期望能盡力打好、享受比賽，「在比賽中發揮出這兩星期實戰所得的技術，是我最想做到的事」。曹星如目前與Elorde Promotions簽署為期一年3場職業賽合約，他表示會根據這場關鍵復出戰後的排名及個人狀態，再決定未來比賽方向，「不要想得太遠，當下都未做好，想到多完美都沒用，希望打好最近的比賽」。現年38歲的他又指不會給自己的拳擊生涯設限，一切視乎身體狀况而定。

此外，香港拳擊新星顏樂旻（4勝3K.O.）將在曹星如復出同日登場，不過他月初未前往馬尼拉集訓，而是留港訓練。24歲的Lokmond今次將挑戰菲律賓猛將Bryan Ascano，認為對手經驗（9勝1負1平2K.O.）比自己豐富，強調要對自己有信心。他曾是港隊武術南拳代表，3年前出戰世界運動會獲得第5，亦是今屆成都世運會太極拳太極劍全能賽金牌得主楊頌熹的師弟兼好友，「有恭喜他，和他私底下關係不錯，希望（他的好成績）鼓舞我，不過也是平常心」。Lokmond轉打拳擊約3年，現剛成為職業拳手近半年，同時還需兼顧香港教育大學碩士課程的他，職業之路最終目標是世界冠軍，「我一開始只是想做香港冠軍，但踏上職業路後覺得如果不讓自己的目標大一點，就難以推動自己前進，所以目標是世界冠軍，不過也要一步一步來，先從亞洲開始」。

相關報道：

拳擊｜曹星如8．24迎復出戰 回歸職業拳賽再逐未圓夢 劍指世界冠軍頭銜

其他報道：

網球｜黃澤林直落兩盤輕取對手 美網躋身男單外圍賽次圈