沙超盃｜採訪妙事不斷　記者會多語匯集成挑戰　艾納斯伊蒂哈德操練待遇天淵之別 (22:12)

雖則沙超盃賽事在香港舉行，但促成此行的沙特才是「主人家」。記者會上提供翻譯機，即時進行英語和阿拉伯語翻譯，照顧從阿拉伯遠赴而來的記者需求。不過，是日記者會各隊出席者均為外國教練和球員，如艾納斯派出葡語系的佐治捷西斯和祖奧菲歷斯，由一名精通葡語的翻譯把問答轉成阿拉伯語，本地記者則從翻譯機聽取英語版本；伊蒂哈德出席者為法語系的白蘭斯和賓施馬，精通法語翻譯員則把問答轉成英語，並讓沙特記者從翻譯機聽取阿拉伯語版本。

各隊記招時間有限，記者都為搶問問題爭先恐後。在艾納斯記者會期間，有一名沙特記者在祖奧菲歷斯答問題時突然向台上怒喊表達不滿，滿是阿拉伯語的對答教香港記者不明所以，後來才得悉原因是該記者舉手多次卻未獲安排發問機會。在社交網X擁有26.5萬追隨者的名記Ibrahim Al-Faryan，繼日前豪言要向求婚成功的基斯坦奴朗拿度（C朗）送贈駱駝後，在香港保持出位行徑；他在記者會後嘗試邀請多名香港傳媒做訪問，本報記者以工作為由婉拒，仍遭對方嘗試捉住記者強行「扑咪」，場面尷尬又好笑。

明晚率先登場的艾納斯和伊蒂哈德，今晚在九龍塘聯校運動中心舉行賽前最後一課操練。主辦方安排兩軍同樣開放傳媒拍攝15分鐘，但傳媒待遇卻是天淵之別。艾納斯僅安排傳媒在看台攝影，球隊職員更一度宣稱把開放時間縮短至5分鐘，最終安排球員在距離看台最遠的草皮訓練，C朗在傳媒開放時段隨隊參與馬騮搶球、衝刺跑等練習，神情甚為放鬆，亦吸引毗鄰的香港浸會大學學生們遠方圍觀；反觀伊蒂哈德不但安排傳媒進入球場範圍內拍攝，更臨時安排荷蘭籍翼鋒貝雲積近距離朴咪受訪，盡顯友好。

