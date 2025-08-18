沙超盃｜伊蒂哈德明晚大球場鬥艾納斯爭入決賽　賓施馬重遇C朗強調兩人對決非重點 (21:47)

由森立體育主辦、獲中國香港足球總會及沙特阿拉伯足總聯合支持的沙超盃香港站，將明日、本周三及六於香港大球場舉行兩場4強及決賽，首場為明晚由艾納斯對伊蒂哈德，另一場4強於後晚由吉達艾阿里對艾卡迪沙，兩場勝方將晉身決賽爭標，3仗同於晚上8時舉行。參賽4隊今午各派主教練及一名球員代表，出席今午在金鐘香港JW萬豪酒店舉行的賽前記者會，並展示沙超盃獎盃。艾納斯與伊蒂哈德同日宣布新一季主場及作客新球衣，將於明晚在香港大球場首度披甲。

艾納斯今季聘用佐治捷西斯掌帥，這名葡萄牙籍教頭過去兩度執教另一沙特豪門希拉爾期間，領軍在3屆沙超盃5戰全勝全奪冠，這次蒞臨香港目標亦十分明確，「我希望贏得第4座沙超盃獎盃」。他透露艾納斯陣中擁有C朗，是他決定接掌的原因，但強調新球季還是「成功需苦幹」，「我不會作任何承諾，畢竟贏波背後需要付出龐大工夫。加入球隊僅1個月多，還在向球員傳遞我的理念。球隊今季的願景很高，需要全隊上下付出很大努力」。

C朗未有出席下，球員代表為前鋒祖奧菲歷斯今夏以3000萬歐元（約2.74億港元）從車路士加盟艾納斯，稱對明晚迎來首場正式比賽十分期待，「現在距離冠軍只有兩場，我們知道面對伊蒂哈德有多艱巨，但已準備90分鐘內解決對手；當然也有預想這仗打和互射12碼，但這並非我們樂見的情境」。另被問到葡萄牙隊戰友迪亞高祖達上月突然車禍離世，菲歷斯說：「這是讓人難過的事，祖達是我的好朋友，也認識他的家人，他既是一名出色的球員，也是一個美妙的人。」

至於上季沙特聯賽冠軍伊蒂哈德，陣中前金球獎得主射手賓施馬此戰將與昔日皇家馬德里隊友C朗交手，前者強調兩人對決並非重點，「這不是C朗對賓施馬，而是艾納斯對伊蒂哈德，願發揮更好的一隊獲勝」。其法國同鄉主教練白蘭斯被問到如何防範同效力過曼聯的C朗，則語帶幽默的說：「若我知道的話，也不會告訴你知！C朗直到現在仍是頂級球員，但艾納斯並不只他一人。我們必須展現防守強悍的一面，才能勝券在握」。白蘭斯又希望藉着這次沙超盃，向外界展示沙特足球的優勝之處。

應屆亞冠精英聯冠軍吉達艾阿里，這次則在希拉爾退賽後遞補參賽，主教練馬泰斯謝素對突如其來的季前演練機會表示歡迎，「球迷都說我們如沙特『推廣大使』，希望在香港都做到這角色。不過我們並非純粹到此一遊，還是要發揮最佳表現爭冠」。艾阿里周三晚對手艾卡迪沙的主帥米歇爾則認為，儘管外界一直對沙特「金元足球」充滿質疑，「但希拉爾在世冠盃打入8強的表現，就是最好的回應」。

沙超盃首次移師香港，出席賽前記招的中國香港足總總幹事張炎有表示，很榮幸有機會在香港舉辦沙超盃，稱近日已看到4支強隊來港令本地球迷非常熱烈，反映對這場足球盛事的期待，並希望能夠長期延續與沙特足總這種合作，「這項賽事不僅為本地球迷帶來樂趣，更將吸引來自內地、沙特阿拉伯等世界各地球迷聚首香港」。

