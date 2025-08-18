全運會｜港高球隊派許龍一劉弦陳芷澄等4男4女主場出擊　粉嶺球場獲中國高球協會秘書長韋慶峰稱讚 (19:35)

由於今屆全運會將由廣東省、香港和澳門合辦，高爾夫球是其中一個香港承辦的項目，賽事將於11月13至16日在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，設有男、女子個人和團體賽，採用比桿賽制，選手需要在4天內比賽4場，以總桿數最低的選手獲勝。擁有主場之利的港隊將在男子組派出許龍一、張雄熙（Ｍatthew）、黑純一（Jason）及沈弘毅（Jeffrey）；女隊則有劉弦、陳芷澄、丁慧中（Ginnie）和韓紫琳（Sophie）。

首度征戰全運會的許龍一承認，為了準備全運會，他參加不同巡迴賽，保持比賽的心態與最佳狀態，「十分期待迎接香港球迷的支持，會以此作為鼓勵自己的動力，在全運會做到最好」。

中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰等代表日前亦有來港視察，並說：「粉嶺球場有百多年歷史，也很漂亮，球場基礎設施也是完善，無論大雨、大風，都能很快恢復到比賽狀態。經過『香港高爾夫球公開賽』和『香港女子高爾夫公開賽』的檢驗，場地保持了非常好的比賽狀態。」

另對於全運會的籌備工作，韋慶峰又認為與中國香港高爾夫球協會合作非常順暢，「我們曾進行協調會，從安保、交通、酒店、餐飲、反興奮劑等各個方面統籌推進工作」。他亦表示在香港舉辦全運會高球比賽，可能比在內地舉辦更能獲得廣泛關注，「香港是國際金融中心，也是對外交流的視窗，香港和內地的觀眾能在粉嶺體驗濃厚的高球氛圍，感受香港體育和文化的發展，也能讓東南亞和歐美國家和地區，看到中國高爾夫球運動的發展」。

