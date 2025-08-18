明報新聞網
即時體育

英超｜曼聯首戰贏形勢負阿仙奴　艾摩廉撐能挫任何聯賽對手　阿迪達稱凱旋添信心 (20:02)

今夏銳意添兵增強鋒力的曼聯，今晨（18日）在新一季英超首戰主場迎戰阿仙奴雖佔上風，卻在初段輸掉一個疑似問題球，以0：1告負，但主帥魯賓艾摩廉仍對麾下表現感自豪，更深信將能擊敗任何聯賽對手；「兵工廠」主帥阿迪達則強調，第1場聯賽便能從奧脫福球場凱旋已帶來信心。

曼聯上季取得歷來英超最差排名的第15位，今夏發奮圖強，聚焦前線換血，此役也由新兵麥比奧莫及馬菲奧斯根夏掛帥，另一鋒將班捷文施斯高先列後備，阿仙奴亦有中鋒基奧基尼斯在英超首次登場，伙拍翼鋒布卡約沙卡及加比爾馬天尼利攻堅。13分鐘，「兵工廠」中場迪格蘭賴斯開角球，其間曼聯門將比恩迪亞與對方中堅威廉沙列巴有肢體接觸致「失位」，雖勉強單手拍到皮球卻未能解圍，終被伏兵後柱的敵衛卡拉科利頂入，亦是球隊近3季聯賽藉「死球」戰術取得第31個入球。「紅魔」其後積極反撲，但左翼衛柏德列多古、根夏及麥比奧莫的攻門均未竟全功，半場以1球落後。

曼聯下半場續攻，但麥比奧莫在69分鐘的倒掛斜出，以及74分鐘的頭槌攻門被阿仙奴門將大衛拉耶撲出下，終以0：1飲恨，並近6次英超交手錄得1和5負劣績，但主帥魯賓艾摩廉對此役控球率達62%，22次攻門遠多於9次的阿仙奴而感到自豪，「己隊即使落敗，卻是表現較佳的一方，而且證明有力打敗任何英超對手」；隊長般奴費南迪斯則大稱讚麥比奧莫及根夏製造了大量入球機會，且將可為球隊貢獻更多。此外，在65分鐘後備上陣的另一新兵鋒將班捷文施斯高這仗有兩次攻門和兩次關鍵傳送，他賽後在社交網站表示：「這是一場欠運的比賽，但我們將會邁步向前，一起全力交出最佳表現。」

阿仙奴主帥阿迪達則承認球隊表現未盡人意，但仍說：「這賽果棒極了。英超首戰能在奧脫福球場打勝仗，令你感到有些東西正在建造中，而且增強了信心。」至於在60分鐘被換走的基奧基尼斯全場只有22次觸球和零攻門。阿仙奴未來5場聯賽硬仗連場，對手分別有利物浦、曼城和紐卡素等，而曼聯同期對手亦有曼城和車路士。

