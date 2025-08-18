羽毛球｜香港公開賽下月2日抽籤　鄧謝配進「倒數期」珍惜每次比賽　謝影雪：獻精彩賽事比獲獎更重要 (21:57)

連同港將27人，今屆賽事吸引17個國家和地區共272名運動員參賽，下月2日會舉行抽籤，當中不乏多位金牌選手，包括男單「世一」石宇奇、混雙組合馮彥哲／黃東萍，以及亞洲賽女單冠軍陳雨菲等眾多國家隊名將，而此前一直養傷的奧運金牌得主安賽龍現仍未退賽，或在香港迎來復出戰。此外，今年總獎金增至50萬美元（約391萬港元）創歷來新高。據悉，賽事已獲大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動，而所有門票更於開售當日全部售罄。

港隊主力成員均有出席今日記者招待會，當中首席混雙組合「鄧謝配」的鄧俊文期待主場氣氛帶來更大動力，「其實每一次的比賽都在倒數，也很珍惜，我們心目中有一些特別想發揮好或有成績的比賽，香港公開賽是其中一個」。謝影雪則感慨比起拿獎，更想為香港球迷貢獻精彩的比賽，自言曾以為去屆是兩人最後一次主場出擊，「現在不知道哪年是最後，每年都照樣出去和球迷們一起拍照」。緊接法國巴黎的世界賽，他們最大目標是站上闊別3年的頒獎台，並希望彌補巴黎奧運於同一場地失利的遺憾。二人透露這一組合或於下年的亞運會前後作告別。

港隊男單伍家朗談及主場出擊的期待，「最希望不要第一輪又遇上今年最後拿冠軍的選手」。另丹麥籍名將安賽龍今年3月接受背部手術至今持續養傷，伍家朗表示不知對方能否在香港公開賽上陣，「要視乎他的康復程度，世界賽他都退出了，世界賽跟香港公開賽那麼接近，不知道兩個禮拜內他恢復到多少，但我見他在IG都在練球」。家朗緊接會出發世界賽，預計第2場便對上法國球手基士圖波波夫，「我覺得會是一場硬仗，希望可以發揮自己水準，都要想下怎樣頂得住對方主場的壓力」。

男單另一星將李卓耀則希望藉主場之利打破冠軍荒，更感慨門票銷情火爆似「演唱會」，「希望在主場再感受到決賽的氣氛，因為我聽說門票真的很難買，不是賣光那麼簡單，好像演唱會搶票那樣！我覺得都很開心，觀眾很踴躍地去看，無論有沒有我們港隊成員也好，起碼參與體育盛事對我們體育發展是非常好的現象。所以我希望最多人看的時候，一定要有港隊球員去打，去感受多一點主場之利」。而吳英倫則希望今年可以突破上屆止步8強的成績，「不過都是一場一場來，始終所有頂尖球手都在後面，也不容易打，希望在主場可以打得更好」。

至於11月舉辦的粵港澳全運會亦在緊鑼密鼓地籌備，將要第3次參賽的伍家朗表示這是港隊更大目標，「我們都很重視，甚至犧牲了一兩個國際賽提早回香港備戰，大家都有一定的期待，尤其是團體。因為國家隊的球手要分拆去不同的場地，我們是全隊上陣，希望可以打出整個球隊的實力，告訴別人團結的精神」。第2次參加的李卓耀將同樣對男單團體賽充滿期待，「因為國家隊是分開不同的省，我們3個單打的實力比較平均，因此有機會佔優」。他更稱世界賽和全運會是檢驗新教練團隊的「試金石」，隊員們經歷這兩仗後也會迎來一些調整。

香港近期迎來足球盛事，伍家朗透露明天或會入場看偶像基斯坦奴朗拿度（C朗）的球賽，「因為知道C朗的職業生涯可能不會太長，難得這次來香港，都想盡辦法看看有沒有機會可以在現場看到他踢球，這可能我一輩子只剩下的一次機會」。他同時希望能有機會與偶像合照，「因為簽名好像很虛無縹緲，但拍照真的可以跟人很近」。

其他報道：

沙超盃｜伊蒂哈德明晚大球場鬥艾納斯爭入決賽 賓施馬重遇C朗強調兩人對決非重點

英超｜曼聯首戰贏形勢負阿仙奴 艾摩廉撐能挫任何聯賽對手 阿迪達稱凱旋添信心

全運會｜港高球隊派許龍一劉弦陳芷澄等4男4女主場出擊 粉嶺球場獲中國高球協會秘書長韋慶峰稱讚

名宿訪港｜舒米高欣喜曼聯新季首擊表現有進步 若再增兵建議簽串連攻守中場