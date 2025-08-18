明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

羽毛球｜香港公開賽下月2日抽籤　鄧謝配進「倒數期」珍惜每次比賽　謝影雪：獻精彩賽事比獲獎更重要 (21:57)

香港公開羽毛球錦標賽下月9至14日將於紅磡香港體育館舉行。中國香港羽毛球總會今午（18日）舉行記招。港隊首席混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪表示，兩人拍檔進入「倒數期」因而珍惜每次比賽。阿雪更感慨相比拿獎，更想為香港球迷貢獻精彩賽事。

連同港將27人，今屆賽事吸引17個國家和地區共272名運動員參賽，下月2日會舉行抽籤，當中不乏多位金牌選手，包括男單「世一」石宇奇、混雙組合馮彥哲／黃東萍，以及亞洲賽女單冠軍陳雨菲等眾多國家隊名將，而此前一直養傷的奧運金牌得主安賽龍現仍未退賽，或在香港迎來復出戰。此外，今年總獎金增至50萬美元（約391萬港元）創歷來新高。據悉，賽事已獲大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動，而所有門票更於開售當日全部售罄。

港隊主力成員均有出席今日記者招待會，當中首席混雙組合「鄧謝配」的鄧俊文期待主場氣氛帶來更大動力，「其實每一次的比賽都在倒數，也很珍惜，我們心目中有一些特別想發揮好或有成績的比賽，香港公開賽是其中一個」。謝影雪則感慨比起拿獎，更想為香港球迷貢獻精彩的比賽，自言曾以為去屆是兩人最後一次主場出擊，「現在不知道哪年是最後，每年都照樣出去和球迷們一起拍照」。緊接法國巴黎的世界賽，他們最大目標是站上闊別3年的頒獎台，並希望彌補巴黎奧運於同一場地失利的遺憾。二人透露這一組合或於下年的亞運會前後作告別。

港隊男單伍家朗談及主場出擊的期待，「最希望不要第一輪又遇上今年最後拿冠軍的選手」。另丹麥籍名將安賽龍今年3月接受背部手術至今持續養傷，伍家朗表示不知對方能否在香港公開賽上陣，「要視乎他的康復程度，世界賽他都退出了，世界賽跟香港公開賽那麼接近，不知道兩個禮拜內他恢復到多少，但我見他在IG都在練球」。家朗緊接會出發世界賽，預計第2場便對上法國球手基士圖波波夫，「我覺得會是一場硬仗，希望可以發揮自己水準，都要想下怎樣頂得住對方主場的壓力」。

男單另一星將李卓耀則希望藉主場之利打破冠軍荒，更感慨門票銷情火爆似「演唱會」，「希望在主場再感受到決賽的氣氛，因為我聽說門票真的很難買，不是賣光那麼簡單，好像演唱會搶票那樣！我覺得都很開心，觀眾很踴躍地去看，無論有沒有我們港隊成員也好，起碼參與體育盛事對我們體育發展是非常好的現象。所以我希望最多人看的時候，一定要有港隊球員去打，去感受多一點主場之利」。而吳英倫則希望今年可以突破上屆止步8強的成績，「不過都是一場一場來，始終所有頂尖球手都在後面，也不容易打，希望在主場可以打得更好」。

至於11月舉辦的粵港澳全運會亦在緊鑼密鼓地籌備，將要第3次參賽的伍家朗表示這是港隊更大目標，「我們都很重視，甚至犧牲了一兩個國際賽提早回香港備戰，大家都有一定的期待，尤其是團體。因為國家隊的球手要分拆去不同的場地，我們是全隊上陣，希望可以打出整個球隊的實力，告訴別人團結的精神」。第2次參加的李卓耀將同樣對男單團體賽充滿期待，「因為國家隊是分開不同的省，我們3個單打的實力比較平均，因此有機會佔優」。他更稱世界賽和全運會是檢驗新教練團隊的「試金石」，隊員們經歷這兩仗後也會迎來一些調整。

香港近期迎來足球盛事，伍家朗透露明天或會入場看偶像基斯坦奴朗拿度（C朗）的球賽，「因為知道C朗的職業生涯可能不會太長，難得這次來香港，都想盡辦法看看有沒有機會可以在現場看到他踢球，這可能我一輩子只剩下的一次機會」。他同時希望能有機會與偶像合照，「因為簽名好像很虛無縹緲，但拍照真的可以跟人很近」。

其他報道：

沙超盃｜伊蒂哈德明晚大球場鬥艾納斯爭入決賽　賓施馬重遇C朗強調兩人對決非重點

英超｜曼聯首戰贏形勢負阿仙奴　艾摩廉撐能挫任何聯賽對手　阿迪達稱凱旋添信心

全運會｜港高球隊派許龍一劉弦陳芷澄等4男4女主場出擊　粉嶺球場獲中國高球協會秘書長韋慶峰稱讚

名宿訪港｜舒米高欣喜曼聯新季首擊表現有進步　若再增兵建議簽串連攻守中場

 

相關字詞﹕羽毛球 鄧謝配 鄧俊文 謝影雪 抽籤 石宇奇 陳雨菲 安賽龍 「M」品牌 伍家朗 李卓耀 全運會 世界賽 C朗 吳英倫 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞