即時體育

名宿訪港｜舒米高欣喜曼聯新季首擊表現有進步　若再增兵建議簽串連攻守中場 (19:14)

曼聯名宿舒米高昨訪港觀戰曼聯U16大勝港足U16的友賽後，今早（18日）聯同「小紅魔」及一眾小港腳到沙田馬場波地出席社區服務活動。「紅魔」新季英超首擊主場0：1負阿仙奴，不過舒米高仍為球隊表現進步感高興，並認為若要增兵，能夠串連攻守的中場應優先考慮。

現年61歲的丹麥前國腳門將舒米高，繼2017年後相隔8年再次應馬會邀請訪港，昨晚入旺角大球場觀賞曼聯U16以7：1大勝港足U16的友賽後，今早與兩隊一同到沙田馬場波地，向逾100名本地小學生傳授足球技巧。

曼聯今晨英超主場0：1負阿仙奴，不過舒米高對球隊表現感到高興，「球隊踢得更直接，當然進攻像上季仍有很多改善空間，但整體上有不少積極因素。兩名新兵麥比奧莫和馬菲奧斯根夏發揮突出，前者尾段頭槌未能入球很可惜。落敗當然令人遺憾，我們既要踢出悅目足球和贏得比賽，這場我們做到前者，有很多亮點，但還需大幅提升」。

對於前鋒海倫和門將奧拿拿這仗未列大軍名單，舒米高稱將會嘗試了解海倫情况，仍未清楚詳情；至於奧拿拿的腿筋傷患雖迅速恢復，但稱若自己是教練，也不會冒險讓只復操3課的門將上陣，「腿筋傷癒後需時重建肌肉組織，貿然復出可能會導致傷勢反覆，而且另外兩名門將比恩迪亞和湯希頓於季前熱身賽都表現出色」。

被問到今夏轉會窗關閉前那個位置最需要增兵，舒米高認為是中場，「這場比賽暴露出曼聯仍缺乏能夠串聯攻守的球員，想像如果有像卡域克那樣的球員在陣，整隊運轉將截然不同。卡斯米路這仗表現不錯但過於拖後，我們需要兼具防守硬度與後上意識的中場」。

基斯坦奴朗拿度（C朗）隨艾納斯來港參與沙特超級盃，舒米高稱C朗是他最喜歡的球員，但因完全專注自己活動，從記者才知悉對方為何來港，「聽說他們上午完成高強度跑步和重量訓練後，晚上就要在比賽中踢出頂級表現，安排實在嚴苛。不過C朗畢竟是史上最佳球員，相信他總能展現非凡實力」。

為期一周的「賽馬會青少年足球精英匯」今日結束，曼聯U16與超青聯選手隊及港足U16在旺角大球場的友賽，並一同參與多項文化及足球交流活動後離港。兩名紅魔名宿菲爾鍾斯及舒米高先後訪港，舒米高樂見兩地青年梯隊球員於活動過程逐漸打成一成，「我發現到球員們在活動時被要求收起手機不能拍照，結果他們立即建立到真誠互動，大家都樂在其中」。

曼聯 舒米高 紅魔 丹麥 旺角大球場

