足球｜C朗晚上現身尖沙嘴參觀「CR7®LIFE香港博物館」個人展覽　逾千球迷守候為睹偶像 (22:45)

C朗周四（14日）隨沙特聯球會艾納斯首度訪港，備戰下周二（19日）在香港大球場的沙特超級盃4強面對伊蒂哈德，力爭晉級至周六（23日）在同一場地舉行的決賽。連日在港備戰操練獲外界注目的C朗，其個人展覽的「CR7®LIFE香港博物館」正於尖沙嘴K11 Musea商場舉辦，有傳C朗將在日內現身博物館，吸引過千球迷於展館外範圍守候。

結果這名40歲葡萄牙足壇巨星終在晚上8時32分，身穿一身運動裝束在工作人員及保安陪同下進入博物館，參觀約10分鐘後離開，並向在場球迷打招呼及一度主動走近欲為粉絲簽名，惟在團隊人員催促下終未有停留匆匆離去。

今屆沙特超級盃破天荒首落戶香港舉辦，除了下周二由艾納斯大戰有賓施馬及尼高路簡迪助陣的伊蒂哈德，翌日亦將上演另一場4強，由前皇家馬德里後衛拿祖費南迪斯領銜的艾卡迪沙面對有馬列斯及艾雲東尼等球星助陣的吉達艾阿里，而賽會將在明午舉行賽前記者會。

