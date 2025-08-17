明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球｜C朗晚上現身尖沙嘴參觀「CR7®LIFE香港博物館」個人展覽　逾千球迷守候為睹偶像 (22:45)

正在香港備戰明晚出戰沙特超級盃的葡萄牙隊巨星基斯坦奴朗拿度（C朗），今晚（17日）大約8時半現身位於尖沙嘴的個人展覽「CR7®LIFE香港博物館」，據報他短暫參觀後曾主動向在場球迷打招呼，但在嚴密保安下未有停留為粉絲簽名。

C朗周四（14日）隨沙特聯球會艾納斯首度訪港，備戰下周二（19日）在香港大球場的沙特超級盃4強面對伊蒂哈德，力爭晉級至周六（23日）在同一場地舉行的決賽。連日在港備戰操練獲外界注目的C朗，其個人展覽的「CR7®LIFE香港博物館」正於尖沙嘴K11 Musea商場舉辦，有傳C朗將在日內現身博物館，吸引過千球迷於展館外範圍守候。

結果這名40歲葡萄牙足壇巨星終在晚上8時32分，身穿一身運動裝束在工作人員及保安陪同下進入博物館，參觀約10分鐘後離開，並向在場球迷打招呼及一度主動走近欲為粉絲簽名，惟在團隊人員催促下終未有停留匆匆離去。

今屆沙特超級盃破天荒首落戶香港舉辦，除了下周二由艾納斯大戰有賓施馬及尼高路簡迪助陣的伊蒂哈德，翌日亦將上演另一場4強，由前皇家馬德里後衛拿祖費南迪斯領銜的艾卡迪沙面對有馬列斯及艾雲東尼等球星助陣的吉達艾阿里，而賽會將在明午舉行賽前記者會。

相關報道：

足球｜遭球證3判極刑　超青選手隊互射12碼惜負曼聯U16　小將麥根尼高梅開二度

其他報道：

成都世運會｜第12屆世界運動會閉幕　港隊3金2銀1銅收官締歷來最佳成績

桌球｜羅拔臣沙特大師賽險勝奧蘇利雲捧盃　「比世界賽稱王感覺更好」

相關字詞﹕C朗 C朗拿度 基斯坦奴朗拿度 沙特超級盃 艾納斯 足球 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞