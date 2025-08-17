足球｜港足U16旺角場雨戰1：7不敵曼聯U16　童祈樂為入球自豪認體能存差距 (22:16)

曼聯U16前日首場友賽一度落後予1：3下，憑「名將之後」兼隊長謝斯（Jacey）在補時階段兩度博得12碼及建功，法定時間以3：3逼和香港超級青年聯賽選手隊，其後在互射12碼階段以4：3獲勝。「紅魔」是役續有謝斯擔正，而上仗其餘兩名入球功臣的泰國U17翼鋒施華麥西斯（Silva Mexes）及莊姆則先列後備。

雖天氣不似預期，不時落起滂沱大雨，但在主辦方香港賽馬會的安排下，無阻訪港的紅魔名宿門神舒米高與球迷會面，本地人氣男團MIRROR成員柳應廷（Jer）則擔任表演嘉賓於賽前獻唱，兩人亦在半場休息時間進行互動。

甫開賽14分鐘，曼聯U16前鋒甘倫扣過港足門將鄧沛諄先開紀錄，後衛艾菲占士再在兩分鐘後拉開至兩球完半場。換邊後，曼聯繼續控制大局，甘倫接應傳送在57分鐘單刀射入，他更在70分鐘攻入今場個人第3球，以及隊友賈斯柏的入球，助曼聯領先5：0。來到84分鐘，大幅落後的港足在球迷高呼「We are Hong Kong」打氣口號下，後備上陣的童祈樂左路妙射得手，追近至1：5，但曼聯有莊姆及法萊爾在尾段連入兩球，最終以7：1大勝而回，甘倫同時成為今場賽事最佳球員。

後備登場擔任前鋒的童祈樂賽後表示，能夠取得入球令他感開心，並形容道：「能夠攻入世界前幾名頂尖水平青年軍的大門，是我其中一個重要的成就，而且能在眾多觀眾面前展現出香港足球的實力感到自豪。」他亦坦認與曼聯青年軍相比，最大差距在於體能與身形，「技術方面我們並不遜色，但在體能上仍有待提升」。而隊長陳傑智則指出在控球方面表現較為出色，「他們能在後場輕鬆停球並掌控節奏，迫使我們追球」。

港足主帥保坂拓郎坦言這場比賽結果並非預期結果，但他讚揚麾下在場上依然充滿激情，「草地和大雨是影響賽果的重要因素，但這些也是足球的一部分，加上港足平時鮮有機會在真草場作賽，這也是一次學習不同草地風格的經驗」。對於港足U16將於下月初參加於梅州舉辦的第15屆全運會，他又認為球隊目前狀態良好，準備工作已打下穩固基礎，但仍需要重視戰術執行細節。

