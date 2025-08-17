明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

成都世運會｜第12屆世界運動會閉幕　港隊3金2銀1銅收官締歷來最佳成績 (21:00)

第12屆世界運動會今晚（17日）於成都世園會「國際友誼館」舉行閉幕禮。中國香港代表團今屆寫下隊史最佳的3金1銀1銅成績畫上圓滿句號。至於中國代表團在主場取得36金17銀11銅成為大贏家，同樣寫下隊史最佳世運戰績。

成都世運會今煞科，港隊本屆賽事憑劉慕裳於空手道女子個人形先奪首金，其後於武術項目由楊頌熹在男子太極拳太極劍全能，以及沈曉榆在女子長拳劍術槍術全能再添兩金。此後滑水選手鄭俊軒於男子尾波沖浪項目摘銅後，武術男將張溢霖再於散打70公斤級掛銀，連同昨晚由壓軸出戰的關竣仁在無人機競速賽收穫摘銀，取得今屆第6面獎牌，共奪3金2銀1銅寫隊史最佳成績，在獎牌榜位居第29位。

港協暨奧委會副秘書長兼成都世運會中國香港代表團團長黃寶基表示：「國家首次舉辦世運會，港隊即憑藉半個主場之利創下歷來最佳成‍績。有運動員由上屆的銅牌，到今屆踏上頒獎台最高位置；有運動員首次參與即收穫獎牌；也有運動員越級挑戰比賽項目，即躋身前列。港隊在今屆世運會不論傳統或新興項目均表現亮眼，印證港隊實力躍進，也標誌著香港運動員不斷突破自我，積極拼搏的精神，令人驕傲！」

另外，國家隊是日則再添5金，包括在霹靂舞包辦冠軍，其中郭樸在女子組決賽擊敗上屆巴黎奧運銅牌得主的隊友劉清漪封后；至於男子組由亓祥宇力克日本隊好手菱川一心稱王。總結國家隊今屆共奪36金17銀11銅在獎牌榜成大贏家，隨後的分別是17金14銀14銅的德國隊及16金14銀14銅的烏克蘭隊。

至於中華台北隊選手楊森今在男子健力男子裝備超重量級賽事，於蹲舉項目以453.5公斤打破個人於去年世界賽保持的453公斤世界紀錄，並在總成績以108.90分奪金，助中華台北隊並以5金6銀4銅排第15位收官。

戰畢各項賽事後，成都世運會今晚8時於世園會「國際友誼館」舉行閉幕禮，其中世運會主席荷西盧比斯特別在致辭時，向在今屆出戰定向男子中距離賽時昏迷送院後不治的29歲意大利隊選手迪比圖利斯致哀。值得一提的是，下屆世運會將於2029年夏天在德國卡爾斯魯厄舉辦。

相關報道：

成都世運會｜關竣仁無人機競速摘銀　港隊今屆3金2銀1銅作結

其他報道：

桌球｜羅拔臣沙特大師賽險勝奧蘇利雲捧盃　「比世界賽稱王感覺更好」

相關字詞﹕世界運動會 世運會 成都成運會 港隊 閉幕禮 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞