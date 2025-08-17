桌球｜羅拔臣沙特大師賽險勝奧蘇利雲捧盃　「比世界賽稱王感覺更好」 (17:20)

同為前「世一」的羅拔臣及奧蘇利雲先後透過優才計劃取得香港身份證，成為「新港人」，兩人亦在今屆4強同樣分別以局數6：3淘汰英籍球手史拉沙及華基連晉級決賽，其中奧蘇利雲單場兩度轟出「147」，以49歲零253天之齡，成為最年長取得該滿分紀錄的球手。

43歲的羅拔臣此戰首局先打出一桿「破百」，以105：0先拔頭籌，奧蘇利雲緊接以一局92：0扳平。羅拔臣雖領先局數3：1後被對手追近，但他其後連取4局，拉開局數至7：2。不過奧蘇利雲強勢發力連追5局，雙方打成局數7：7平手，當中在第10局「起break」打出的139度，不僅是他今屆賽事的第11次單棒破百，也是其生涯的第1300次破百分里程碑。

來到第15局，羅拔臣起break打出75：0再次領前，惟奧蘇利雲隨後把握機會，連贏兩局以9：8反超並手握「錦標分」。不過羅拔臣頂住壓力，先在第18局打出101：16追平，再於決勝局贏91：39，結果以局數10：9成功掄元，奪得個人第26個排名賽冠軍，與威爾斯籍名將馬克威廉斯並列史上第6。

羅拔臣賽後坦言這仗較勇奪世界賽冠軍的感覺更好，「小時候在澳洲的時候，我做夢也想不到能在決賽打敗奧蘇利雲，他從局數2：7落後的局面下打得如此精彩，簡直令人難以置信，我幾乎沒有出現任何錯誤，然後他把比分追至8：8，這真是不可思議」。

落敗的奧蘇利雲亦認為羅拔臣當之無愧地獲勝，「我只是努力跟上他，很高興能做到這一點。本身參賽的目標亦只想贏幾場比賽，我對於自己的表現很滿意」。