成都世運會｜關竣仁無人機競速摘銀　港隊今屆3金2銀1銅作結 (21:24)

無人機競速項目參賽者每場透過無線電遙控和配備第一身視角眼鏡，操控無人機在障礙賽道比賽3圈，有「空中F1」之稱。為港隊壓軸登場的關竣仁，昨在16強無緣晉級後轉戰復活賽。他繼昨日復活賽第2輪後，今日在復活賽第3輪起，連續4輪成功取得小組前二一路晉級，終成功「復活」成為4名躋身決賽的選手之一。

關竣仁在決賽面對去年世界賽冠軍的日本隊選手橋本勇希、韓國隊世界賽季軍選手金敏宰，以及列支敦士登隊好手舒哈柏（Marvin Schapper）。關竣仁決賽首戰以1分23.868秒排第3位。他在次戰更進一步，以1分24.332第2名完成。第3仗出現戲劇性一幕，舒哈柏的無人機在第3仗開賽不久失事冒煙，肇事的金敏宰也被取消第3仗資格，令第3仗重賽時只剩關竣仁和橋本勇希角逐，關竣仁該戰最終1分30.889秒、以2.552秒之差落敗。橋本勇希奪得金牌，關竣仁獲得銀牌，金敏宰則掛銅。