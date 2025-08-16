明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

成都世運會｜關竣仁無人機競速摘銀　港隊今屆3金2銀1銅作結 (21:24)

在成都舉行的第12屆世界運動會明日（17日）閉幕。港隊今日（16日）有關竣仁壓軸出戰無人機競速賽，這名17歲小將在復活賽過關斬將，一路殺入決賽，最終決賽力戰3場後以總成績第2名完成收穫銀牌，是中國香港代表團今屆第6面獎牌，並鎖定3金2銀1銅作結，寫隊史最佳成績。

無人機競速項目參賽者每場透過無線電遙控和配備第一身視角眼鏡，操控無人機在障礙賽道比賽3圈，有「空中F1」之稱。為港隊壓軸登場的關竣仁，昨在16強無緣晉級後轉戰復活賽。他繼昨日復活賽第2輪後，今日在復活賽第3輪起，連續4輪成功取得小組前二一路晉級，終成功「復活」成為4名躋身決賽的選手之一。

關竣仁在決賽面對去年世界賽冠軍的日本隊選手橋本勇希、韓國隊世界賽季軍選手金敏宰，以及列支敦士登隊好手舒哈柏（Marvin Schapper）。關竣仁決賽首戰以1分23.868秒排第3位。他在次戰更進一步，以1分24.332第2名完成。第3仗出現戲劇性一幕，舒哈柏的無人機在第3仗開賽不久失事冒煙，肇事的金敏宰也被取消第3仗資格，令第3仗重賽時只剩關竣仁和橋本勇希角逐，關竣仁該戰最終1分30.889秒、以2.552秒之差落敗。橋本勇希奪得金牌，關竣仁獲得銀牌，金敏宰則掛銅。

相關字詞﹕體育 成都世運會 無人機 關竣仁 編輯推介

上 / 下一篇新聞