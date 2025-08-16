沙超盃︱艾納斯落實拜仁翼鋒京士利高文加盟　已抵港隨隊操練有望下周二大球場登場 (19:43)

艾納斯落實簽入效力拜仁10年及9奪德甲冠軍的京士利高文，簽約3年至2028年6月，將披上21號球衣，轉會費為3000萬歐元再加500萬歐元浮動獎金條款，令這支上季沙特聯季軍球隊，繼C朗、沙迪奧文尼、祖奧菲歷斯及波索域等人後，再添一名征戰歐洲主流聯賽多年的球星。

據悉這名法國隊翼鋒在宣布加盟前已抵港，並在香港的酒店完成簽約儀式，而他今早已隨隊到將軍澳足球訓練中心（FTC），參與在新東家的首課操練，有望在周二晚上8時的沙超盃4強上演轉會後的處子戰。京文在社交網發文向拜仁道別，提及最自豪時刻是在2020年歐聯決賽攻入奠勝一球協助封王，又形容這支德甲班霸永遠是他生命的一部分。至於艾納斯抵步首日晚到位於九龍塘的聯校運動中心冒雨閉門訓練後，近日則移師到FTC續操。40歲葡萄牙隊球星C朗來港後似乎心情不錯，除了首日晚在酒店內為住客及球迷簽名，今午收操返回酒店後，亦特為酒店外等候多時的球迷們簽名，令不少C朗迷圓夢。