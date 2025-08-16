明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

沙超盃︱艾納斯落實拜仁翼鋒京士利高文加盟　已抵港隨隊操練有望下周二大球場登場 (19:43)

正在香港備戰的沙特聯球隊艾納斯今晨（16日）宣布，由德甲班霸拜仁慕尼黑簽入翼鋒京士利高文， 據報轉會費總值3500萬歐元（約3.2億港元），據悉這名29歲法國國腳翼鋒昨晚在官宣前抵港，今早已隨基斯坦奴朗拿度（C朗）等新隊友參與閉門操練，有望在下周二於香港大球場舉行的沙特超級盃4強對伊蒂哈德粉墨登場。

艾納斯落實簽入效力拜仁10年及9奪德甲冠軍的京士利高文，簽約3年至2028年6月，將披上21號球衣，轉會費為3000萬歐元再加500萬歐元浮動獎金條款，令這支上季沙特聯季軍球隊，繼C朗、沙迪奧文尼、祖奧菲歷斯及波索域等人後，再添一名征戰歐洲主流聯賽多年的球星。

據悉這名法國隊翼鋒在宣布加盟前已抵港，並在香港的酒店完成簽約儀式，而他今早已隨隊到將軍澳足球訓練中心（FTC），參與在新東家的首課操練，有望在周二晚上8時的沙超盃4強上演轉會後的處子戰。京文在社交網發文向拜仁道別，提及最自豪時刻是在2020年歐聯決賽攻入奠勝一球協助封王，又形容這支德甲班霸永遠是他生命的一部分。至於艾納斯抵步首日晚到位於九龍塘的聯校運動中心冒雨閉門訓練後，近日則移師到FTC續操。40歲葡萄牙隊球星C朗來港後似乎心情不錯，除了首日晚在酒店內為住客及球迷簽名，今午收操返回酒店後，亦特為酒店外等候多時的球迷們簽名，令不少C朗迷圓夢。

相關字詞﹕編輯推介 體育 沙特聯 沙特超級盃 艾納斯 C朗 C朗拿度 京士利高文 艾納斯

上 / 下一篇新聞