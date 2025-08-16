桌球｜奧蘇利雲單場兩轟147　膺一桿滿分最年長球手　沙特賽淘汰華基連坐亞望冠 (20:39)

奧蘇利雲早前因身心問題連續退出多場比賽，至近期才復出，今屆沙特大師賽亦非一帆風順，這名6號種子除了32強賽以局數5：0大勝英籍的祖奧干拿外，之後16強和8強均經歷苦戰，才同以6：5險勝國手常冰玉及3號種子的英籍名將基倫威爾遜。

然而，4強遇上比自己年輕16歲的15號種子華基連，奧蘇利雲首局即來個下馬威，7年以來個人首次一桿打出147度，並以49歲零253天之齡，榮膺取得該滿分紀錄的最年長球手，令成為觀眾的華基連亦上前祝賀。奧蘇利雲接着次局再以142：4大捷。華基連其後4局中取其三，總局數扳平3：3。不過第7局奧蘇利雲再度發威，又一次以單桿147度「清袋」，並繼4月威爾斯球手積遜比治後，成為歷來第2個單場兩度一桿獲滿分的球手，且以17次打出147度成為史上最多的球手。得勢不饒人的「火箭」其後再以大比數連下兩城，終以局數6：3勝出，決賽對手是9號種子的43歲前「世一」尼爾羅拔臣，這名兩個月前也成為「新香港人」的名將，亦以同一比數淘汰英籍對手史拉沙。

奧蘇利雲賽後在社交網站稱滿意自己的表現，「這真的是一場瘋狂的比賽，也是我首次在一場比賽表現得如此出色」，但這名7屆世界賽冠軍亦承認，「踏入這年齡，表現難免走下坡，像以往般輕易奪標再不易出現」。

