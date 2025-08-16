英超｜利物浦衛冕首擊有驚無險折「茅」　史諾：腦海曾閃過換入祖達 (17:43)

利物浦新前鋒伊基迪基先在37分鐘建功助領先上半場，後於49分鐘助攻前線拍檔加普，卻被般尼茅夫翼鋒安東尼施美安分別在64和76分鐘藉快速突擊梅開二度追平2：2。戰至88分鐘，紅軍憑後備上陣的費達歷高基艾沙射入「窩利」，取得加盟1年來首個英超入球，加上穆罕默德沙拿補時3分鐘在左路起右腳射入，終助球隊以4：2勝出。

史諾賽後大讚基艾沙射入精彩一球，又稱最後數分鐘球場內悼念祖達的熾熱氣氛難以置信，「球迷賽前、開賽1分鐘、20分鐘和賽後都在歌頌祖達，這太令人印象深刻，太震撼人心了。祖達的妻子和孩子們也在這裏，對他們來說，知道祖達受到這樣的愛戴，或許是很特別的事情」。他甚至透露當球隊被扳平後立即想到對方，「你可知我在找哪個球員上陣嗎？祖達。但因一個可怕原因，他不能上陣」。而加普及沙拿建功後均向祖達致意，後者賽後聽到球迷歌頌祖達時更傷心得感觸落淚。

此外，25歲加納國腳安東尼施美安於比賽期間投訴被種族歧視，結果令賽事一度暫停，其後一名47歲坐輪椅的紅軍球迷疑涉事要求離開球場，兩軍其後亦譴責今次事件。另利物浦賽前與帕爾馬18歲意籍守將祖雲尼利安尼簽約6年，據報轉會費和浮動條款總值2600萬鎊（約2.75億港元）。

