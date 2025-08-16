港超｜北區逾800萬班費爭上游　重獲高力集團冠名贊助　球員語言隔膜成挑戰 (14:39)

北區在2023／24年球季升班後，過去兩季均以「均業北區」名義角逐港超，惟上季中途以贊助商未有履行承諾為由，宣布重新以北區名義參賽。會方今早公布高力集團再次成為球隊冠名贊助，高力集團主席彭德忠擔任球會永遠榮譽會長，行政總裁彭蘊萍則任球會會長。

球會主席朱浩賢透露今季班費較上季增加一成，指出冠名贊助對地區隊而言十分重要，「地區足球過往資源特別少，需靠很多有心人去堆砌」。總監朱恩熲稱班費增加主要投放在增添外援及安排季前泰國集訓，籌備更有組織下，希望邁向「中型班」規模。

北區今夏多達14名球員離隊，包括隊長肯迪和門將龐焯熙改投傑志，中場劉君正加盟東方，前鋒舒拉普轉會至冠忠南區等。新球員包括後衛黃俊皓、黃浩然、曾俊軒、翼鋒袁世傑、門將李瀚灝及從東方借用的鍾凱文，合共6名土炮；5名新外援分別是巴西籍中場卡迪、翼鋒雲尼素斯、哥倫比亞籍後衛卡路士、中場艾路保利達及射手迪亞高。此外，另有數名U22球員有待官方公布來投。

球隊今夏經歷十數球員出入，上季中接掌的主教練陳志康承認球隊需要更多時間磨合，但經過為期6日集訓後，深信球員了解球隊踢法和自身崗位，教練團也更清楚球員特性及位置上的可塑性。他提到5名新外援均不諳英文，對球隊默契確實有影響，「唯有鼓勵本地球員學葡文，也要鞭策南美球員學簡單英文，至少在比賽和訓練可以溝通到。上季加盟的古杜拉現在英文已有明顯進步，值得一讚」。球隊為促進磨合，今季土炮和外援各設正副隊長，本地球員分別由羅港威和羅曉聰擔任正副隊長，外援正副隊長分別是艾利安和丹尼路。

35歲的黃俊皓今季從理文加盟北區，自言在新球隊更多時間要做領導角色，「都無咩所謂，大家都係為了想贏。隊友比較後生、集中力還不夠，需要一些人不斷督促」。他承認與新外援溝通問題有點棘手，不時靠丹尼路協助，「防守提場時，外援中堅或不懂我說什麼，甚至連我在跟他說話也未意識到」。惟他盛讚新外援風格很適合香港聯賽，並點名卡迪和卡路士表現突出、值得留意。

北區上季聯賽65次遭攻破大門，與九龍城並列失球之冠。從九龍城來投的李瀚灝透露在球會副總監兼門將教練何國泉力邀下加盟，強調對防線以至全隊都有信心，希望達成會方打入聯賽上半版的期許。從冠忠南區加盟的黃浩然則透露今夏曾與其他球隊接洽，選擇北區以上陣為首要考量，「感受到在北區的定位更重要，希望協助球隊鞏固防線，透過比賽機會鍛煉自己」。

北區新一季港超首戰將在8月31日，在北區運動場迎戰港會。

北區新球季球員名單

門將：1鍾凱文#、19湯振雄、63李瀚灝#

後衛：2波比、3黃俊皓#、4丹尼路*、5卡路士#*、6曾俊軒#、13蕭世充、15黃浩然#

中場：7袁世傑#、10羅曉聰、11古杜拉*、12李俊霆、14何振廷、18戴子軒、20卡迪#*、22艾路保利達#*、29簡嘉亨、32艾利安*

前鋒：8雲尼素斯#*、9羅港威、73黃偉國、94迪亞高#*

#新加盟 *外援