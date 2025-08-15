明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜伊沙克傳被踢出紐卡素大軍　明晚無緣征維拉　卡維特利雲投列斯聯下周二「地標」倒戈愛華頓 (21:54)

上季英超前列球隊阿士東維拉及客軍紐卡素，明晚（16日）聯賽首戰狹路相逢，據轉會市場專家羅曼奴今（15日）表示，正以罷操迫使「喜鵲」放人以轉會利物浦的阿歷山大伊沙克，已被主帥艾迪賀維踢出大軍，或需改由安東尼哥頓串演中鋒。

阿歷山大伊沙克是上季英超次席射手，助紐卡素以聯賽第5名出席今屆歐聯，並是上季英格蘭聯賽盃封王功臣之一，今夏被利物浦青睞，卻因會方不願放人而決定以罷操迫使對方就範，已缺席季前所有熱身賽，羅曼奴昨更稱，這名25歲的瑞典國腳已被踢出「喜鵲」作客阿士東維拉的大軍，或使另一攻擊手安東尼哥頓被迫推前攻堅。

喜鵲主帥艾迪賀維稱伊沙克目前狀况無大轉變，但離下月1日轉會窗關閉時間仍有兩周時間，故仍想簽入1或兩個新兵。事實上，已盛傳喜鵲有望斥資3900萬鎊（約4.1億港元）轉會費，以及另加浮動條款400萬鎊（約4200萬港元）收購維拉的積及藍斯，而該名24歲英籍中場將不會在明晚迎戰喜鵲時披甲，至於亦與喜鵲扯上關係的賓福特前鋒尤尼韋沙，將也不會在稍後出征諾定咸森林時上陣。

此外，被愛華頓放棄的前鋒卡維特利雲昨以自由身加盟「升班馬」列斯聯，簽約3年的他有望在下周二凌晨「地標」主場倒戈「拖肥」。

 

相關報道：

蘇柏高球評｜英超新季周末開鑼　利物浦首擊迎般尼茅夫　難言奪標大熱

其他報道：

網球｜黃澤林天氣關係一日兩賽　墨西哥賽16強憾負出局　德球手希臘賽比賽期間洗澡被DQ

亞冠盃2｜分組賽抽籤揭曉　大埔惡鬥北京麥克阿瑟　東方撼大阪飛腳

相關字詞﹕英超 轉會 阿士東維拉 紐卡素 羅曼奴 利物浦 阿歷山大伊沙克 艾迪賀維 安東尼哥頓 積及藍斯 尤尼韋沙 愛華頓 卡維特利雲 列斯聯 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞