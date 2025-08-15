英超｜伊沙克傳被踢出紐卡素大軍　明晚無緣征維拉　卡維特利雲投列斯聯下周二「地標」倒戈愛華頓 (21:54)

阿歷山大伊沙克是上季英超次席射手，助紐卡素以聯賽第5名出席今屆歐聯，並是上季英格蘭聯賽盃封王功臣之一，今夏被利物浦青睞，卻因會方不願放人而決定以罷操迫使對方就範，已缺席季前所有熱身賽，羅曼奴昨更稱，這名25歲的瑞典國腳已被踢出「喜鵲」作客阿士東維拉的大軍，或使另一攻擊手安東尼哥頓被迫推前攻堅。

喜鵲主帥艾迪賀維稱伊沙克目前狀况無大轉變，但離下月1日轉會窗關閉時間仍有兩周時間，故仍想簽入1或兩個新兵。事實上，已盛傳喜鵲有望斥資3900萬鎊（約4.1億港元）轉會費，以及另加浮動條款400萬鎊（約4200萬港元）收購維拉的積及藍斯，而該名24歲英籍中場將不會在明晚迎戰喜鵲時披甲，至於亦與喜鵲扯上關係的賓福特前鋒尤尼韋沙，將也不會在稍後出征諾定咸森林時上陣。

此外，被愛華頓放棄的前鋒卡維特利雲昨以自由身加盟「升班馬」列斯聯，簽約3年的他有望在下周二凌晨「地標」主場倒戈「拖肥」。

