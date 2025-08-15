足球｜遭球證3判極刑　超青選手隊互射12碼惜負曼聯U16　小將麥根尼高梅開二度 (23:39)

主辦方香港賽馬會賽前安排日前訪港的「紅魔」名宿菲爾鍾斯繞場一周與球迷會面，獲在場球迷熱烈歡呼迎接；人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）則擔任表演嘉賓獻唱。鍾斯與Anson Kong在中場休息時段再度現身，與有獎遊戲得獎觀眾互動。

曼聯U16是次訪港陣容包括「名將之後」兼隊長謝斯（Jacey），泰國U17翼鋒施華麥西斯（Silva Mexes）等。（編按：根據大會指引，傳媒報道未能刊登球員姓氏）由U18球員組成的超青聯賽選手隊，正選則包括李呈、張青雲及黃韜霖等具港超經驗小將。

曼聯U16開賽6分鐘靠施華麥西斯博得12碼，由後衛艾菲占士（Alfie James）操刀射入先開紀錄。不過超青選手隊僅落後3分鐘，就由效力港會的鋒將彬尼把握敵軍門將傑克（Jake）失誤，射入空門扳平。13分鐘，另一港會前鋒麥根尼高禁區內施射得手反先。麥根尼高完半場前5分鐘再接應角球，混戰中以膊頭撞入，助超青選手隊半場領前3：1。

兩軍換邊後陸續調動後備球員落場。曼聯U16曾在60分鐘藉罰球攻勢，由祖迪（Jodie）近門撞入，但旁證示意越位在先變「詐糊」。曼聯U16於90分鐘再藉積斯（Jaice）禁區內被高銘浩剷跌，在球證潘晉傑翻看視像裁判（VAR）後獲判今仗第2個12碼，積斯親自射入追近。補時階段積斯被劉彥匡踩跌，潘晉傑再次翻看VAR後判12碼，小紅魔這次由莊姆（Jaume）操刀得手，終在法定90分鐘逼和超青選手隊3：3。

互射12碼階段期間，曼聯U16門將達寧頓與超青選手隊球員偶有摩擦增添火藥味。超青選手隊第3輪有蕭政主射被撲出，旁證一度舉旗示意達寧頓犯規在先，但VAR介入後終裁定未有犯規。曼聯U16第4輪由莊姆主射，被超青選手隊門將鄺天樂一抱入懷；惟超青選手隊第5輪再有黃樂天射失，曼聯U16由路易斯（Louis）射入奠勝球。超青選手隊終以總比數6：7飲恨。

超青選手隊不少球員較曼聯U16球員年長1、2歲，年僅16歲的麥根尼高則是陣中與對手年紀相若的球員之一。他5月曾於港超煞科戰替港會建功，成為港超歷來最年輕入球者。他坦言此戰賽果未盡如意，「能從落後1球到反超3：1，這是不能更好的回應了，但單仗3次被罰12碼並不理想。可是要發生都發生了，這是很好的一課，我們藉此學習並繼續向前走」。他又形容從菲爾鍾斯手中接過此戰最佳球員獎項「難以置信」，「他球員生涯贏盡所有，希望我和所有此仗隊友一樣，未來能得到更多類似機會」。

曼聯U16後日（17日）傍晚6時將在旺角場進行第2場友賽，對手為中國香港U16代表隊。另一名曼聯名宿舒米高，屆時將會出席。