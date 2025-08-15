網球｜黃澤林天氣關係一日兩賽　墨西哥賽16強憾負出局　德球手希臘賽比賽期間洗澡被DQ (17:48)

世界排名第177位的黃澤林日前殺入辛辛那堤公開賽正賽，並在首圈直落兩盤淘汰另一法籍好手比利卡特，惜在次圈以直落兩盤敗予同來自法國的坎伯特，未能看齊個人在ATP千分級大師賽最佳成績。他昨即轉戰屬於ATP 125級挑戰賽的 坎昆鄉村公開賽 ，並在男單首圈碰世界排名第139的意大利籍球手柏歷堅奴（Andrea Pellegrino）先以6：1勝出，惟賽事因天氣關係需延遲1日舉行，Coleman直至今晨以6：4再下一城，以盤數2：0勝出晉級16強。

相隔數小時後，黃澤林在16強面對次號種子的卡索斯，雙方首盤需以「搶七」分勝負，黃以細分1：7落敗，次盤再被對方兩次打破發球局下，再失一盤2：6，無緣8強。

辛辛那堤公開賽方面，意籍「世一」名將史拿在男單8強全場錄得6次「破發」，同時加拿大籍對手艾利亞施米出現7次發球雙錯誤，輕鬆以直落兩盤6：0、6：2勝出，他亦繼「Big 4」已退役的費達拿、梅利、拿度及塞爾維亞籍名將祖高域後，成為本世紀第5名連續25次或以上獲得硬地比賽勝仗的男球手，將與法將艾馬尼爭入決賽，後者直落兩盤意外淘汰7號種子的魯尼。女單2號種子的東道主美籍星將嘉奧芙及7號種子意籍好手柏奧莉妮同以盤數2：0淘汰對手後，在8強戰狹路相逢。

另外，26歲德國籍的羅辛卡斯（Mats Rosenkranz）日前出戰希臘克里特島挑戰賽III男單16強並先贏一盤7：5後，這名世界排名第358位的球手在中途休息期間選擇到洗手間洗澡。由於確保反興奮劑法規能嚴格執行，包括禁止球員在比賽期間淋浴，故裁判決定取消其比賽資格，羅辛卡斯其後試圖解釋自己的行為並提出上訴，惟裁判最終仍維持原判。

其他報道：

亞冠盃2｜分組賽抽籤揭曉 大埔惡鬥北京麥克阿瑟 東方撼大阪飛腳