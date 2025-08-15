亞冠盃2｜分組賽抽籤揭曉　大埔惡鬥北京麥克阿瑟　東方撼大阪飛腳 (15:49)

亞洲足協這次邀請巴林前國腳馬穆阿卜杜拉文（Mahmood Abdulrahman）及新加坡名宿阿歷山大杜歷（Aleksandar Duric）擔任抽籤嘉賓。繼2019／20年球季亞冠外後再戰亞洲賽的大埔獲列第3檔次，結果與北京國安、FC麥克阿瑟及河內公安同處E組。連續兩屆出戰亞冠盃2的東方，列第4檔次下編入F組，分別面對大阪飛腳、南定FC及拉查布里。東方上屆分組賽錄得1勝5負，在E組敬陪末席。

今屆亞冠盃2續分成東、西亞賽區各16隊，分組賽8組首次名出線16強。東亞區分組賽將在9月17及18日展開首輪，最後一輪則定於12月10及11日。

西亞區方面，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）坐鎮的沙特阿拉伯球隊艾納斯被編入D組，對手為伊拉克空軍體育會、塔吉克聯賽冠軍伊斯迪洛，以及來自印度的FC高亞。

亞冠盃2東亞賽區分組結果

E組：北京國安（中國）、FC麥克阿瑟（澳洲）、大埔（香港）、河內公安（越南）

F組：大阪飛腳（日本）、南定FC（越南）、拉查布里（泰國）、東方（香港）

G組：曼谷聯（泰國）、雪蘭莪（馬來西亞）、獅城水手（新加坡）、萬隆（印尼）

H組：浦項製鐵（韓國）、巴吞聯（泰國）、卡雅（菲律賓）、淡濱尼流浪（新加坡）