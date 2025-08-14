蘇柏高球評｜英超新季周末開鑼　利物浦首擊迎般尼茅夫　難言奪標大熱 (19:23)

咪話馬後炮，上季尾總結紅軍封王原因時即預警，儘管能靠原班人馬掄元，惟大手買人動輒不進反退，還有穆罕默德沙拿水準滑落風險亦高。今個轉會窗暫時貌似純粹補錢trade-in，類近位置一出一入，但新人舊部的基本能力習性有異，注定無法套上沿用戰術。最明顯乃右閘，以往的TAA（阿歷山大阿諾特）進攻可憑中後場放長波，如今的費林邦強項為深入腹地，反過來便使中堅面對反擊時失去一點緩衝。

在此趁機講多次，翼衛wing-back必定代表三中堅陣式，這是世界共通定義，容不下個人喜好詮釋。若然費林邦真是司職翼衛、利物浦真的用三中堅，輔以中場復遣賴恩格雲貝治與麥亞里士打坐鎮，大抵會比現在更均衡。可惜求購水晶宮的馬克古希據報不樂觀，剛斟妥的意國小將基奧雲尼里安尼料僅鋪路接班。况且等價交換，多一個守衛自然少一個攻兵，犧牲誰呢？

或許答案可從沙拿身上得到啟示。去季一眾隊友投入防務，讓沙拿儲氣於進攻端爆發；目前鋒線新援論回防及逼搶的意識心態，伊基迪基遜於不幸去世的迪亞高祖達、Wirtz（科利安華迪斯）遜於賣給拜仁的路易斯迪亞斯。此役更有格雲貝治坐越季波監，麥亞里士打則態沉，該慶幸對手般茅防線面目全非之餘，攻擊亦缺核心古華特。然而紅軍不久後硬仗連場，欲臻平衡，重點應是全員具備犧牲精神做dirty work，一如應屆歐洲冠軍PSG，一如應屆世界冠軍車路士。

永遠不可能理解「車仔」的財政運作，以至球員總甘於坐冷板等運到。反正不在討論範圍，存在即合理就是了。簡單推理，PSG令利物浦幾無還手之力，然後車仔打殘PSG，邊隊勁啲？當然現實沒那麼簡單，但車仔敢於全場人盯人壓制PSG，配合巧妙戰術替高爾彭馬創造空間，值得另眼相看。車仔軍容之完善更勝利物浦，有機會及早奠下榜首優勢，接着就視乎能否避免重蹈彭馬季中跌watt的覆轍。

現時陣容可比擬車仔的，大概僅阿仙奴及曼城。不過後者估計仍有變動，而真正問題乃出征世冠盃既致洛迪再傷，又阻礙重建前場壓迫及破損的防禦網，不宜寄厚望。倒是「兵工廠」總算針對各個不足之處補完，尤其是重金禮聘正宗中鋒，倘新面孔悉數對辦，絕對有力結束對上三屆二奶命重登王座；只是主觀直覺又好，客觀數據也罷，個別新兵多少有些伏味，一旦開局失利便難搞。

於啟德北倫敦打吡破兵的熱刺，在歐超盃僅負PSG，可稍調高評價，惟限於兵源只能亂局，不足以逐鹿。同樣道理適用於其他列席歐戰隊伍，反之曼聯便有足夠條件復蘇——說的是回歸歐聯而已，別太大想頭，除非買到當拿隆馬與白禮頓的Baleba（巴利巴）而且未破產再講吧。

文：蘇柏高

