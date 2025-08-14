歐超盃｜安歷基盛讚門將捷華利亞「地標」表現　法蘭克為麾下自豪 (17:05)

熱刺此仗在上半場末段及下半場初段連入兩球領先，惟其中後衛基斯甸羅美路拉開比數的頭槌角度欠奉下，PSG門將盧卡斯捷華利亞卻僅僅拍到皮球仍告入網，不過他在互射12碼階段則撲出對手另一入球功臣雲迪尹的操刀，終成為球隊贏波功臣。

由於賽前PSG上屆三冠王功臣門將基安盧基當拿隆馬被剔出大軍之餘，更親證將在今夏離隊，令剛從里爾來投的盧卡斯捷華利亞頓成場上焦點。賽後安歷基盛讚此仗「地標」的對方道：「他才剛剛來到這裏，很高興他抵住了外界壓力，並以一座錦標成為見面禮。」

至於熱刺主帥法蘭克則對麾下表現感到積極樂觀，「在面對可能是當刻世上最強的對手，己隊已踢出非常好的表現，尤其在被對手追近比數之前。此仗我看到很多積極的地方，我為麾下感到自豪」。

另外，射失12碼的熱刺鋒將馬菲斯泰爾賽後涉遭網民種族歧視，會方其後發聲明予以強烈譴責，並表明不排除採取進一步行動。

