即時體育

沙超盃｜C朗今午隨艾納斯大雨抵港備戰沙超盃　舉V打單眼回應守候球迷 (17:20)

基斯坦奴朗拿度（C朗） 今午（14日）抵港！這名40歲葡萄牙隊球星隨沙特聯球隊艾納斯在大雨中抵埗，以準備參與下周二起在香港大球場舉行的沙特超級盃，吸引不少球迷在酒店外冒雨等候偶像到訪。

今屆沙超盃將於本月19、20及23日的晚上8時在香港大球場舉行兩場4強及決賽，戲碼為艾納斯對伊蒂哈德，以及吉達艾阿里對艾卡迪沙。其中此前從未來港的C朗，昨晚隨艾納斯在沙特阿拉伯的球會主場完成操練後，球隊大軍今日凌晨立即登私人飛機出發來港。盛傳轉會的前曼城後衛拿樸迪及前波圖中場奧達維奧艾美臣則未有隨隊。

香港今早大雨先後發出黑色及紅色暴雨警告信號，艾納斯約9小時的航班亦受影響而延遲着陸香港國際機場，據悉大軍最終在改發黃雨後抵埗，有安排獻花並在停機坪登上大巴。約下午3時，艾納斯的大巴抵達尖沙嘴入住的香港麗晶酒店，即使持續下雨，酒店外不乏球迷拿着雨傘冒雨守候，C朗、沙迪奧文尼等一眾球星及主教練佐治捷西斯陸續落車，C朗步入酒店前雖未有到球迷區簽名，不過面對現場球迷不斷高呼「Viva Ronaldo」、「Siu」，他亦有向球迷做勝利手勢及打單眼回應，入酒店後亦有兩邊圍欄的住客球迷們點頭微笑。

早上7時已到酒店外等候的學生球迷Cris表示，自己是首個入「CR7生活香港博物館」開幕前VIP門票及今早到酒店球迷區的球迷，亦已購買了19日及決賽日的門票，「我欣賞C朗的勤奮，去年美斯在港未有上陣，希望C朗今次來港能夠在大球場入波，帶領艾納斯晉身決賽兼捧盃」。本身是C朗兼皇家馬德里球迷的他，今早身穿葡萄牙隊的風褸到場，雖然C朗未有行近及簽名，惟他理解在航班長途跋涉難免會有疲態，並能夠首次親眼見到偶像已感興奮，「都算是我人生之中很重要的一幕」，他更透露考慮明夏到美國，觀戰可能是C朗最後一屆的世界盃決賽周。

此外，據報艾納斯已跟拜仁慕尼黑達成協議簽入京士利高文，轉會費約3000萬歐元（約2.75億港元）簽約3年，報道指這名法籍翼鋒只要完成轉會，有機會日內抵港匯合新東家。

相關字詞﹕C朗 基斯坦奴朗拿度 沙特超級盃 沙超盃 艾納斯 足球 體育 編輯推介

