歐超盃｜巴黎聖日耳門絕地反擊逼入互射12碼擊敗熱刺　首法國球隊奪歐超盃 (05:25)

上月底曾訪港在史上首次海外北倫敦打吡擊敗阿仙奴的熱刺，在本周末迎英超新球季前夕，以上屆歐霸盟主身分初戰歐超盃惡鬥PSG。受傷兵潮困擾的熱刺是役排出3-4-1-2陣式，由李察利臣伙拍今夏新加盟的古達斯在前線攻堅；PSG則踢4-3-3陣式，其中上屆助球隊奪得「三冠王」功臣的門將基安盧基當拿隆馬，賽前宣布將會離隊兼未列大軍名單下，此仗由新加盟的盧卡斯捷華利亞處子登場擔正把關。

兩軍過去僅曾在8年前的友賽交手，當時熱刺贏4：2。是役開賽初段雙方均處於試探階段，至中段的「飲水時間」後熱刺攻勢開始「到肉」。戰至39分鐘，熱刺藉禁區混戰由中場賓坦古亞近門施射，雖然被PSG門將捷華利亞撲出後中楣彈出，但中堅雲迪尹隨即近門補射入網，助熱刺先開紀錄。熱刺戰至45分鐘再有古達斯攻門中柱未能拉開比數，半場以1：0領先。

換邊後僅3分鐘，熱刺藉罰球攻勢由另一中堅基斯甸羅美路接應右閘柏度樸路的長傳，在禁區伏兵遠柱無人看管下頭槌頂入，拉開2：0。隨後積極反撲的PSG在66分鐘前鋒巴特利巴高拿的補射將皮球送入網窩，但隊友中場法比安彭拿越位在先而「食詐糊」。直至85分鐘，PSG由後備上陣的韓國國腳李康仁的遠射得手追近比數後，再於補時4分鐘由另一後備鋒將干卡路拉莫斯接應奧士文尼迪比利的傳中頂入，逼和2：2完法定時間須互射12碼決勝負。

PSG雖在首輪極刑戰有域天拿射失，但熱刺有雲迪尹及馬菲斯泰爾在第3及4輪宴客，結果PSG在此階段反勝4：3，初奪歐超盃，亦是首次有法國球隊在此項盃賽稱王。

值得一提的是，兩軍同於本周迎接聯賽新球季，其中PSG將在下周一凌晨的法甲首輪作客南特；熱刺則在本周六晚主場迎戰般尼。

