世運會直擊｜專訪氣象台專員揭工作神秘面紗　國際大賽首應用國家級AI模型　精準研判天氣助賽事順利舉行 (20:20)

明報記者 許楚雅 成都直擊

作為非奧運項目的最高水平國際綜合性運動會，今屆世運會破天荒於戶外舉行開、閉幕禮，加上15個競賽場館的18個競賽大項均於戶外舉行，其中港隊銅牌得主鄭俊軒參加的滑水等部分項目更於公園湖泊進行，對天氣狀况的穩定性亦有更大考驗。

人工智能模型支撐世運會氣象「智腦」

賽場內外觀測設備形成天氣「感知網」

據高楷祥介紹，此次世運會氣象服務保障工作主要分為預報、觀測兩方面，並運用不少創新技術設備作為支撐，「我們在預報服務方面，依託『蓉城·靈犀』人工智能短臨降水預報模型，實現精細化雷達組合反射率外推預報，比賽期間成功研判成都東部新區七中校區在降雨1小時後趨於結束，世運會氣象台及時提醒比賽項目延後1小時舉行，精準服務棍網球比賽項目」。他表示，今次亦有3項國家級人工智能模型「風雷」、「風清」、「風順」，是屬首次在國際大型賽事中現身，「融入到世運會賽區0-60天無縫網格預報中，做到『氣象短臨——短中期——氣候預測』全流程保障」。

高楷祥表示，今屆世運多個場館設有「黑球溫度」專業特種觀測，比傳統百葉箱更精準測出體感溫度。戶外開幕禮上亦對座椅投入科技運用，「模仿現場座椅材料，接入溫度傳感器，若檢測到溫度超越人體可接受範圍，則會灑水降溫」。他指出，全市以855個站點構成地面氣象觀測網，配合天氣雷達、觀測站等，實現對各類災害性天氣實時可測。

成都世運會將於17日閉幕，據高楷祥透露相關籌備工作已進入尾聲，「我們最後一台鐳射射風雷達這兩天安裝完畢，監測裝置和氣象應急指揮車也會陸續的進場，下一步主要做好天氣短臨監測」。

世運開幕禮前懸掛紅色高溫預警

開幕禮後氣溫趨降體感狀態更佳

筆者從開幕至賽事中期的採訪中，收集運動員、義工、傳媒等人員對天氣的不同感受。有當地的士司機透露，成都因世運迎來「更涼爽夏天」，「開幕禮前每天都是攝氏30多、近40度，現在最低居然能有20幾度」。數據顯示，成都市氣象台早前連續10天發布高溫紅色預警信號，至開幕禮前夕解除。

今屆空手道女子個人形金牌得主港將劉慕裳，以及今屆在壁球女單得第4名的港隊一姐何子樂，均曾在開賽初期受訪時稱天氣炎熱需時適應；亦有傳媒因高溫感不適，事後需在媒體醫療室尋求「解暑」。成都市多區在周日上午遇暴雨天氣，但據滑水港將鄭俊軒反映，他所在的賽區僅是微雨，且氣溫因此下降，反而有利於比賽發揮。本報就此請教高楷祥，他表示工作組在多維度配合，以保障各方人士參與體驗更佳，「輔以物理降溫方式，例如道路灑水車等」。

據悉，今次世運參與規模為歷來之最。國家氣象中心、國家氣候中心等國家級業務單位的15名專家早前已進駐成都世運會氣象台；四川省氣象局則擔任統籌角色，讓省市兩級業務人員協同作戰，為世運的氣象服務提供更全面穩定保障。

