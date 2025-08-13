明報新聞網
歐超盃｜PSG熱刺爭首奪歐超盃　當拿隆馬出「門」勢轉戰英超 (19:40)

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）將於明晨（14日）在意大利城市烏迪內，與英超球隊熱刺爭取首奪歐洲超級盃，惟PSG已將上季「三冠王」功臣的門將基安盧基當拿隆馬剔除大軍，據報他與會方續約談判破裂，而這名26歲意大利國腳今在個人社交網發聲明宣布將於今夏離隊。這名26歲門神下一站轉投曼城呼聲最高，但要視乎這支英超勁旅一號門將艾達臣摩拉斯能否轉投土超球隊加拉塔沙雷。

巴黎聖日耳門vs.熱刺 now643台 明晨03：00直播

當拿隆馬上季助PSG揚威歐聯、法甲和法國足總盃，美中不足的是上月中在世界冠軍球會盃決賽不敵車路士未能榮膺「四冠王」，其後只餘1年合約的他傳言有離心，而PSG日前斥資約4000萬歐元（約3.6億港元），從另一法甲球隊里爾簽入門將盧卡斯捷華利亞，以及將當拿隆馬踢出歐超盃大軍的舉動，令轉會市場專家羅曼奴相信兩陣營已決裂。

明夏約滿的當拿隆馬與PSG續約告吹，加上里爾門將盧卡斯捷華利亞來投，這名意籍門神被主帥安歷基剔出歐超盃對熱刺的名單後，今發聲明證實將於今夏離隊，並提及「有人決定我不能再成為球隊一員」而感到失望。當拿隆馬由2021年夏天由AC米蘭轉投至這支法甲豪門4季，上陣161次有56場零失球，贏得4次法甲冠軍及上季勇奪歐聯等，近日亦入選今年金球獎最後30人候選名單。

多間歐洲傳媒報道，考慮到能夠承擔當拿隆馬的高昂年薪，他最有可能轉戰英超加盟曼城，當事人亦想續戰歐聯，不過要兩隊就轉會費達成協議，同時「藍月」正選門將艾達臣摩拉斯能否轉投加拉塔沙雷，才可令這宗轉會成事。

另PSG已從般尼茅夫簽入22歲的烏克蘭國腳中堅薩巴尼爾，基本轉會費是6300萬歐元（約5.7億港元），另加300萬歐元（約2700萬港元）浮動條款，合約為期5年。

軍情方面，PSG明晨歐超盃鬥熱刺除當拿隆馬外，只缺停賽的新星祖奧尼維斯，其中場位置勢由薩伊艾美利頂上，而攻堅重責勢續落在基華拉斯基利亞、迪斯亞杜伊及奧士文尼迪比利身上。上季歐霸冠軍熱刺則至少有8將避戰，但勝在季前熱身賽6戰取得2勝3和1負，其間來自韋斯咸的新兵翼鋒古達斯的表現也可圈可點。熱刺雖在今夏最後一場友賽以0：4慘負拜仁慕尼黑，但新帥法蘭克說：「經歷連場比賽後，己隊有6天時間備戰PSG，毫無疑問，我們已準備就緒。」

