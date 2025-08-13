歐超盃｜PSG熱刺爭首奪歐超盃　當拿隆馬出「門」勢轉戰英超 (19:40)

巴黎聖日耳門vs.熱刺 now643台 明晨03：00直播

當拿隆馬上季助PSG揚威歐聯、法甲和法國足總盃，美中不足的是上月中在世界冠軍球會盃決賽不敵車路士未能榮膺「四冠王」，其後只餘1年合約的他傳言有離心，而PSG日前斥資約4000萬歐元（約3.6億港元），從另一法甲球隊里爾簽入門將盧卡斯捷華利亞，以及將當拿隆馬踢出歐超盃大軍的舉動，令轉會市場專家羅曼奴相信兩陣營已決裂。

明夏約滿的當拿隆馬與PSG續約告吹，加上里爾門將盧卡斯捷華利亞來投，這名意籍門神被主帥安歷基剔出歐超盃對熱刺的名單後，今發聲明證實將於今夏離隊，並提及「有人決定我不能再成為球隊一員」而感到失望。當拿隆馬由2021年夏天由AC米蘭轉投至這支法甲豪門4季，上陣161次有56場零失球，贏得4次法甲冠軍及上季勇奪歐聯等，近日亦入選今年金球獎最後30人候選名單。

多間歐洲傳媒報道，考慮到能夠承擔當拿隆馬的高昂年薪，他最有可能轉戰英超加盟曼城，當事人亦想續戰歐聯，不過要兩隊就轉會費達成協議，同時「藍月」正選門將艾達臣摩拉斯能否轉投加拉塔沙雷，才可令這宗轉會成事。

另PSG已從般尼茅夫簽入22歲的烏克蘭國腳中堅薩巴尼爾，基本轉會費是6300萬歐元（約5.7億港元），另加300萬歐元（約2700萬港元）浮動條款，合約為期5年。

軍情方面，PSG明晨歐超盃鬥熱刺除當拿隆馬外，只缺停賽的新星祖奧尼維斯，其中場位置勢由薩伊艾美利頂上，而攻堅重責勢續落在基華拉斯基利亞、迪斯亞杜伊及奧士文尼迪比利身上。上季歐霸冠軍熱刺則至少有8將避戰，但勝在季前熱身賽6戰取得2勝3和1負，其間來自韋斯咸的新兵翼鋒古達斯的表現也可圈可點。熱刺雖在今夏最後一場友賽以0：4慘負拜仁慕尼黑，但新帥法蘭克說：「經歷連場比賽後，己隊有6天時間備戰PSG，毫無疑問，我們已準備就緒。」

