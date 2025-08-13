明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

田徑｜杜班迪斯13破撐竿跳世績　歸功美味匈牙利牛肉湯賜力量 (17:46)

男子撐竿跳星將杜班迪斯，今晨（13日）在布達佩斯舉行的匈牙利田徑大獎賽中，以第13次打破世界紀錄的6.29米稱王，賽後這名25歲瑞典籍「鳥人」歸功力量來自近日非常美味的匈牙利牛肉湯。

杜班迪斯兩個月前在祖國瑞典做出6.28米世績，卻不代表這次比賽一帆風順。他先在越過6.11米令人驚訝地失手，第2跳才過關，及後篤定封王，他便嘗試飛越6.29米，但首跳失敗，令現場1.4萬觀眾的歡呼變成歎息。他平伏心情後再上征途，終成功今年第3次打破世界紀錄，也是他自2020年以來第13次創新猷。

他說：「今天的空氣有些特別，我開賽後已感覺到，故此所有試跳並不那麼完美。」惟他特別提及兩天前飲用了非常美味的匈牙利牛肉湯，「所以才能跳得這麼高，這可能並非巧合……我慶祝時還會喝它，還有匈牙利啤酒」。賽後獲場邊女友深情一吻的他，將馬不停蹄參加周六在波蘭展開的鑽石聯賽分站比賽。

另巴黎奧運女子100米金牌得主聖盧西亞隊的祖利安艾菲特因傷關係，將缺席本月餘下的3個鑽石聯賽分站比賽，而在巴奧100米奪銀的美籍跑手莎卡莉莉察臣，因上月底在美國某機場襲擊其男友被捕，但在後者拒絕承認是受害者下，莉察臣翌日被釋放，並向對方道歉。此外，田徑世界賽將於下月13日至21日在東京舉行，如無意外，莉察臣、艾菲特及杜班迪斯等名將將會出戰。

其他報道：

港超｜新球季8·29開鑼 「東傑大戰」揭序章 落實設爭標組挑戰組

名宿訪港︱曼聯前中堅菲爾鍾斯分享退役任教練指導小將心得　難忘恩師為自己首演減壓

相關字詞﹕田徑 杜班迪斯 撐竿跳 鑽石聯賽 世界紀錄 祖利安艾菲特 莎卡莉莉察臣 田徑世界賽 東京 被捕 100米 巴黎奧運 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞