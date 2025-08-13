田徑｜杜班迪斯13破撐竿跳世績　歸功美味匈牙利牛肉湯賜力量 (17:46)

杜班迪斯兩個月前在祖國瑞典做出6.28米世績，卻不代表這次比賽一帆風順。他先在越過6.11米令人驚訝地失手，第2跳才過關，及後篤定封王，他便嘗試飛越6.29米，但首跳失敗，令現場1.4萬觀眾的歡呼變成歎息。他平伏心情後再上征途，終成功今年第3次打破世界紀錄，也是他自2020年以來第13次創新猷。

他說：「今天的空氣有些特別，我開賽後已感覺到，故此所有試跳並不那麼完美。」惟他特別提及兩天前飲用了非常美味的匈牙利牛肉湯，「所以才能跳得這麼高，這可能並非巧合……我慶祝時還會喝它，還有匈牙利啤酒」。賽後獲場邊女友深情一吻的他，將馬不停蹄參加周六在波蘭展開的鑽石聯賽分站比賽。

另巴黎奧運女子100米金牌得主聖盧西亞隊的祖利安艾菲特因傷關係，將缺席本月餘下的3個鑽石聯賽分站比賽，而在巴奧100米奪銀的美籍跑手莎卡莉莉察臣，因上月底在美國某機場襲擊其男友被捕，但在後者拒絕承認是受害者下，莉察臣翌日被釋放，並向對方道歉。此外，田徑世界賽將於下月13日至21日在東京舉行，如無意外，莉察臣、艾菲特及杜班迪斯等名將將會出戰。

