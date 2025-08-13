明報新聞網
即時體育

港超｜新球季8·29開鑼　「東傑大戰」揭序章　落實設爭標組挑戰組 (15:29)

新一季港超今午（13日）公布賽程，落實本月底開鑼；揭幕戰定於8月29日，由兩支傳統勁旅東方與傑志晚上8時在旺角大球場對壘；衛冕之師大埔緊接8月30日傍晚6時30分登場，同在旺角場惡鬥上季亞軍理文。今季聯賽改為先進行雙循環，繼而分成爭標組和挑戰組踢單循環賽事。

今季港超共有10支球隊參與，根據賽程編排，各隊先進行兩循環聯賽，之後根據排名分成各有5隊的爭標組和挑戰組，是港超繼被腰斬的2021／22年球季後，再次採用此賽制。挑戰組煞科日定於5月16日，緊接5月17日上演爭標組收官戰。

上季港甲第8名的東區，是今屆唯一「升班馬」，主場定於小西灣運動場。東區首輪在8月31日下午4時，作客深水埗運動場鬥另一區隊九龍城；首場主場賽事則是9月14日下午4時迎戰傑志。上季排名第4兼「四大皆空」的傑志，早前因失去主場優先選擇權，傳有意改用啟德青年運動場為主場，惟足總公布「藍鳥」主場為將軍澳運動場，過去沿用將軍澳運動場的理文將改落戶旺角場。然而將軍澳場因翻新跑道關閉，傑志9至12月主場賽事將安排於旺角場上演，至明年1月25日鬥大埔一戰才於將軍澳出擊。傑志及後表示，目前仍積極透過足總向有關機構爭取以啟德青年運動場為主場，故主場賽事比賽場地或有更改。

此外，上季中途與贊助商分道揚鑣的北區，本周六見傳媒將公布新球季冠名贊助，該隊首仗在8月31日下午4時主場出擊，對手為港會。首周餘下一仗，冠忠南區將在8月30日下午4時在香港仔運動場迎戰標準流浪。盃賽方面，自2016／17年球季停辦聯賽盃，據悉將相隔9年再上演；菁英盃今季則料停辦。

港超首周賽程

日期    時間    對賽（前者主場）    場地

8月29日（五）    20：00    東方vs.傑志    旺角大球場

8月30日（六）    16：00    冠忠南區vs.標準流浪    香港仔運動場

    18：30    理文vs.大埔    旺角大球場

8月31日（日）    16：00    九龍城vs.東區    深水埗運動場

    16：00    高力北區vs.港會    北區運動場

