即時體育

名宿訪港︱曼聯前中堅菲爾鍾斯分享退役任教練指導小將心得　難忘恩師為自己首演減壓 (13:32)

去夏退役的曼聯名宿菲爾鍾斯近日訪港，今早（13日）參與曼聯U16與港足U16聯合操練後受訪，分享成為教練後指導小將如何減壓，並談及艾蘭戴斯等恩師對他的影響。

曼聯U16連續3年訪港一周參與「賽馬會青少年足球精英匯」，周日抵步後到訪馬會見習騎師學校及賽馬人才培訓中心，參觀馬房及體驗划龍舟，昨起一連兩日於將軍澳足球訓練中心，分別與超青聯選手隊及港足U16聯合操練，將於周五晚上8時及下周日晚6時於旺角大球場友賽兩隊。

昨午抵港的菲爾鍾斯今早到場親身指導兩隊U16球員，這名33歲英籍中堅效力曼聯12年，隨隊贏過一次英超及歐霸冠軍，但多年來均受傷患困擾，最終2023年夏天約滿離隊，去年8月正式掛靴。他接受本地傳媒訪問時表示，冀「小紅魔」透過今次出國體驗成長，「他們可了解成為職業球員是怎樣感覺，接觸不同文化、氣候和環境，希望4、5年後能晉升一隊。我認為成為更好的人比做出色球員更重要」。他稱球員年輕時會經歷很多起伏，憶述自己在母會布力般流浪青年軍時，為拼命爭取職業合約壓力巨大，「所以我們要幫年輕球員享受足球、相信自己，熱愛訓練和今次來港體驗」。

菲爾鍾斯現持有歐洲足協A級教練牌照，曾領軍曼聯U14及U18。他稱自己不會限於單一執教風格，認為現代足球必須靈活應變，「哲學這詞在球圈已被用爛，你不能只有一套戰術，必須根據陣容、傷病及預算等情况去調整。作為教練，我熱愛在訓練見證小將成長，我明白那種激動、背後需要多少犧牲，看到年輕球員冒起總讓我感到欣慰」。

他認為紅魔曼聯傳奇教頭費格遜影響至深，稱虧欠他太多，又難忘兩名紅魔前帥尹戈爾的戰術造詣及摩連奴的激情，並不忘提到在布力般讓他首次上陣的教頭艾蘭戴斯，「我仍記得首為布力般上陣對車路士時很緊張，當時教練向我說『無人認識你，老實說也無人在乎，所以踢好踢壞都無所謂』，頓時減輕了我的壓力，最終1：1打和對手」。他亦以此寄語艾登希雲等紅魔年輕守將，「要有極強的抗壓能力和自信，清楚能為球隊帶來什麼，然後盡情發揮」。

新一季英超曼聯首仗將於下周日主場大戰阿仙奴，2011年對壘大勝8：2一役正選的鍾斯稱，對「兵工廠」從來都是硬仗，雙方亦出現過不少經典戰役，又認為今夏新兵可為紅魔帶來改變，「球隊循正確方向，班捷文施斯高、馬菲奧斯根夏及麥比奧莫是3筆頂級簽約，將在進攻鋒線上展現價值，我很期待曼聯新季首場表現」。

港足U16成員陳傑智稱，今早訓練讓他感受到英格蘭職業球會的訓練強度，「菲爾鍾斯是好有經驗的球員，他會很仔細和我們講解可以如何進步，如控球和傳球可如何做」。兩年前獲香港西甲足球學校推薦到馬德里足校接受專業足球訓練的他稱，緊接會繼續在西班牙學法。對於將連續兩年對曼聯U16，本身為利物浦球迷的陳傑智笑言，會繼續落力爭取表現。

相關字詞﹕體育 編輯推介 曼聯U16 超青聯賽選手隊 港足U16 菲爾鍾斯 馬會 賽馬會青少年足球精英匯

