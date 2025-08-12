明報新聞網
即時體育

世運會直擊｜張溢霖男子武術散打70公斤級摘銀　港隊累積3金1銀1銅 (22:25)

成都世界運動會武術散打項目今（12日）於高新體育中心綜合館煞科。港將張溢霖在男子散打70公斤級決賽以1：2惜負韓國隊選手宋基哲，摘下銀牌。賽後他承言對未能笑到最後感到可惜，「因為這是距離冠軍最近的一次」，並期望本月底在巴西展開的武術世界賽可再接再厲，尋求突破將獎牌轉為金色。此外，中國香港代表隊連同這面銀牌，今屆累積3金1銀1銅，暫列獎牌榜第20位。

明報記者 許楚雅 成都直擊

張溢霖昨於4強以2：1擊敗中華台北隊選手張煥宜，晉身今晚的決賽，與韓國隊選手宋基哲爭奪金牌。這名24歲港將在首個回合以0：5落後，但第二回合表現強勁，以4：1取勝扳平，每當他掀翻對手倒地時，全場掌聲亦此起彼落。張溢霖在決勝的最後一回合遭對方限制陷被動，再輸0：5，大戰3個回合雖以總成績1：2惜負，但首次參加世運會的他即有一面銀牌落袋，助港隊今屆獎牌總數增至3金1銀1銅。

賽後張溢霖向本報表示，今屆最終以銀牌作結「美中不足」，「因為這是距離冠軍最近的一次，很可惜每次都是摔法方面失分，差一步就完成了夢想，有點可惜」。他又指今次雖摘銀而回未竟全功，但仍收穫良多，希望以此給予自己更多動力，未來再向金牌進發，「因為每次都是銀牌或銅牌，我都想可以突破自己拿到金牌，所以兩周後的世界賽，看看能否突破我的極限，打破獎牌顏色的限制」。

至於另一名首次參加世運會的女將陳紫晴，今晚在全場熱烈掌聲下出擊女子散打60公斤級季軍戰。面對身高優勢略勝一籌的伊朗隊選手施美露美（Soheila Mansourian Semiromi），終以0：2告負，失落銅牌。

過往參加56公斤賽的陳紫晴，因今屆沒該級別而轉戰60公斤，她賽後表示首度越級挑戰60公斤級賽事，能與實力強勁對手切磋已是很寶貴的經驗，「比起平時比賽我更加放開發揮，但水平跟她們仍有差距，回去也會好好訓練」。

