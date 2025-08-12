明報新聞網
即時體育

歐超盃｜當拿隆馬被PSG踢出大軍勢離隊　傳曼聯車路士力斟 (17:50)

巴黎聖日耳門（PSG）將於周四（14日）凌晨，與熱刺在意大利城市烏迪內上演歐洲超級盃，惟PSG已將上季「三冠王」功臣門將基安盧基當拿隆馬剔除大軍以外，意味這名26歲意大利國腳今夏勢將離隊，並傳言獲曼聯及車路士力斟。

當拿隆馬上季協助PSG揚威歐聯、法甲和法國足總盃，美中不足的是，上月中在世界冠軍球會盃決賽不敵車路士，未能榮膺「四冠王」，其後只餘1年合約的他傳言有離心，而PSG日前斥資約4000萬歐元（約3.6億港元），從里爾簽入門將盧卡斯捷華利亞，以及將當拿隆馬踢出歐超盃大軍以外的舉動，令轉會市場專家羅曼奴相信兩陣營已決裂。

據RMC Sport報道，當拿隆馬目前亟欲離開PSG，而英超是其心儀聯賽，但下一站料不會是曼城、利物浦和阿仙奴，能有機會水到渠成勢只有曼聯或車路士，事關「紅魔」正選門將奧拿拿在上月訓練時拉傷大腿，導致缺席季前熱身賽，而「藍戰士」一號門神羅拔山齊士亦像奧拿拿般表現欠穩，故此目前估計身價為4000萬歐元的當拿隆馬會是兩軍的不俗選擇。

當拿隆馬屬AC米蘭青訓產品，2021年轉會PSG，過去4季為球隊上陣161次，奪得包括歐聯和法甲在內的錦標多達10個。

相關字詞﹕歐超盃 歐洲超級盃 巴黎聖日耳門 基安盧基當拿隆馬 曼聯 車路士 歐聯 英超 盧卡斯捷華利亞 羅曼奴 奧拿拿 羅拔山齊士 AC米蘭 體育 編輯推介

