世運會直擊｜何子樂壁球女單銅牌戰飲恨與獎牌緣慳　認受心態影響冀未來求變添自信 (19:45)

明報記者 許楚雅 成都直擊

何子樂昨於4強領先兩局之下，以2：3反負法國隊球手瑪莉史堤芬（Marie Stephan）飲恨，今午在季軍戰與西班牙隊的瑪達杜明基斯爭銅牌。何子樂出場時微微面露倦色，反觀對手則狀態亢奮。兩人在首局交戰激烈，末段戰至10：10不相伯仲進入「刁時」，惟對手緊接連取兩分下先輸10：12。Tomato在次局1：1平手後連失6分陷於被動，縱奮起連追4分，仍以5：11再失一局。這名港隊一姐進入第3局時狀態明顯下滑，戰至落後1：7時被對方球拍擊中額頭，一時疼痛難忍，到場邊接受隊醫檢查及敷冰。何子樂4分鐘後重返賽場，穫全場掌聲鼓勵，惟狀態仍受影響，終以2：11吞敗，直落3局飲恨，與獎牌緣慳一面。

何子樂賽後受訪時一度哽咽，終潸然淚下，坦承發揮不夠理想，「可能因為我是2號種子，就給自己很大壓力，想用最保守的方法去打，留了很多空間給自己，之後又發揮不了訓練時的成果，所以覺得很可惜」。Tomato認為個人狀態主要受昨仗落敗影響，「昨天那場是應該要贏的，我的實力在對手之上，但現場發揮不出時，對自己很失望，心態就有一點崩潰了」。她承認自己銅牌戰經驗較少，心態需要再加強，「對上一次可能是11年前在世界青少年團體錦標賽，心態這個問題已困擾我很久，不是想做就會做到，但我會努力嘗試去改變。看看可不可以對自己更有信心，或者能參考其他人對自己有一團火，改變一下在場上的心態和決心」。

她的額頭傷處在賽後肉眼可見發紅發瘀，「我覺得它好像很腫，有些凸出來，比賽時被打到那一刻真的很痛，之後估計會更腫」。她表示返港後將休息一日，緊接即重投訓練以備戰下周二的香港錦標賽，之後將迎來職業賽開季，「職業賽那邊想要提升世界排名，下年的亞運會是我的目標，希望可以拿到獎牌」。

相關報道：

世運會直擊｜港將何子樂反負法國選手無緣決賽 明與西班牙球手爭銅

世運會直擊｜張溢霖晉武術散打決賽 明衝擊港隊第4金 陳紫晴轉戰銅牌賽

其他報道：

籃球｜香港金牛證實接獲中國籃協致函指修頓場地不符規格 「將另覓場地出戰季後賽」

歐超盃｜當拿隆馬被PSG踢出大軍勢離隊 傳曼聯車路士力斟