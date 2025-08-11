明報新聞網
世運會直擊｜張溢霖晉武術散打決賽　明衝擊港隊第4金　陳紫晴轉戰銅牌賽 (22:42)

成都世界運動會今（11日）於高新體育中心綜合館上演武術項目賽事。港將張溢霖在男子散打70公斤級4強以2：1擊敗中華台北隊選手張煥宜，晉身明日決賽將與韓國隊選手宋基哲爭奪金牌。張溢霖賽後向本報表示，將全力衝擊港隊今屆第4面金牌，「今次是我距離世界冠軍最近的一次！」女將陳紫晴則在女子散打60公斤級轉戰明日銅牌戰。

明報記者 許楚雅 成都直擊

張溢霖今晚出戰武術男子散打70公斤級4強，首回合以5：0輕取中華台北隊的張煥宜。第2回合兩人不分上下，惟張溢霖因消極5秒技術犯規被勸告一次，判對手獲勝，不過張在第3回合沉着應戰再贏4：1，局數贏2：1晉身決賽。

張溢霖賽後稱。此前世界盃曾戰勝這名中華台北對手，「之前贏過一次，所以是有信心的，但可能太多觀眾，有些主場壓力，所以想打得好一點時反而會急」。他坦承這兩日發揮不算滿意，「狀態沒有平時在香港訓練好，打出來有點亂，希望明天決賽打完後可以放肆吃東西，我便能恢復平時狀態」。

張溢霖明晚9時10分將與韓國隊選手宋基哲爭金牌。兩人曾經數次一同訓練，但未在實戰中交手，「知道他身高優勢，他是個很強的對手，所以要聽教練安排的戰術來打」。張賽後將增加體能訓練，冀以更好狀態衝擊金牌，「絕對要有信心，因為今次是距離世界冠軍最近的一次！希望為香港拿到第4面金牌」。

至於首次參加世運會的陳紫晴，今晚在全場熱烈掌聲下出擊女子散打60公斤級4強，兩個回合均以0：2不敵越南隊選手Thi Thu Thuy Nguyen，明晚7時10分轉戰銅牌賽對伊朗隊的Soheila Mansourian Semiromi，後者今日4強以0：2向國家隊的李志勤稱臣。

陳紫晴賽後提及，因世運會沒有56公斤級別，今次是她首度挑戰60公斤級賽事，對在首個賽日能贏一場已很意外，「報名時也跟教練商量過，我體重和力量未必夠，但他都是以抱着『以賽代練』心態，所以我一步一步走，沒有太大的壓力」。她直言今場面對比自己身型更大的越南隊選手，感到有些輸蝕，「其實我磅過都是56.9公斤，力量上會比對手弱，剛剛都感受到對手的摔法、推壘好大力，但我覺得是好好學習的機會」。今屆世運會的觀眾熱情又讓她有全新體驗，「剛剛出來的時候，一叫中國香港隊運動員，就已感受到他們很興奮，所以很開心可以在此比賽，真的很包圍式地被大家支持」。

