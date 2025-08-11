明報新聞網
世運會直擊｜港將何子樂反負法國選手無緣決賽　明與西班牙球手爭銅 (20:33)

成都世界運動會今（11日）於高新體育中心全民健身館上演壁球4強，港隊「一姐」何子樂（Tomato）在領先兩局下，以2：3反負法國隊球手瑪莉史堤芬（Marie Stephan）飲恨，明日將轉戰季軍戰，與西班牙球手瑪達杜明基斯（Marta Dominguez）爭銅牌。

明報記者 許楚雅 成都直擊

次號種子的何子樂昨在女單8強直落3局淘汰瑞士隊的仙迪美路（Cindy Merlo），今在4強惡鬥法國隊球手瑪莉史堤芬。雙方開局交鋒激烈互有領先，這名港隊「一姐」險勝11：9先拔頭籌。次局她乘勝追擊，領先3：1下再連取8分，大勝11：1拉開兩局優勢，只需再勝一局便可晉身決賽，惟及後她被對手戰術干擾影響，連輸兩局7：11被扳平局數。決勝局雙方早段打和3：3，瑪莉史堤芬之後連取4分拉開差距，何子樂在全場觀眾熱烈打氣聲中絕地反擊，將比數追至9：10，但最後關頭被對手再取1分後終負9：11，惡鬥54分鐘以局數2：3落敗，4強止步。

在現場觀戰這仗的日本隊球手渡邊里美，今以頭號種子身分在另一場4強中以直落3局輕取瑪達杜明基斯晉身決賽，明日將與瑪莉史堤芬爭金牌。

另外，作為今屆世運會最年輕選手，國家隊13歲壁球手殷子媛，在女單遺材安慰賽4強以局數3：0擊敗羅馬尼亞隊的約希素（Andreea Ghiorghisor），晉身明早決賽對日本隊球手杉本梨沙。

