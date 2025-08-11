社區盾｜史諾批利物浦季前賽守弱不利衛冕英超　水晶宮被駁回上訴無緣歐霸「降格」出席歐協聯 (18:15)

利物浦今夏積極增兵，其中有鋒將科利安華迪斯、伊基迪基及擅攻右閘謝利美費林邦來投，立竿見影的是連同社區盾在內的7場季前熱身賽攻入22球，但當中只有一場能保不失，其餘6仗共失11球，主帥史諾說：「己隊上季英超兩碰水晶宮只入1球，創造入球能力增強了，來季進攻會比上季強。不過，若欲衛冕英超，始終須做好防守。現在重要工作是在攻守方面取得平衡。」利物浦上季聯賽入86球乃各隊之冠，而失41球則僅次於亞軍的阿仙奴。

利物浦隊長華基爾雲迪積克對失落社區盾感失望，並說：「這是一場決賽，但我們落敗，所以並非好開始，須知未來一季的比賽會是張力十足的。」另兩軍賽前為上月車禍喪生的前隊友迪亞高祖達默哀1分鐘期間，水晶宮球迷卻報以噓聲，結果球證疑為避免尷尬提早結束儀式。英超將在周六凌晨開鑼，由利物浦主場迎戰般尼茅夫。

此外，體育仲裁法庭今駁回水晶宮被禁參加歐霸的上訴，落實該支英格蘭足總盃冠軍球隊「降格」出席歐洲協會聯賽，而且需踢附加賽，並確認諾定咸森林遞補獲得歐霸資格。另早前不獲水晶宮續約、效力長達13季的35歲後衛祖爾禾特，在社區盾賽後走落球場與舊隊友和獎盃拍照留念。

相關報道：

社區盾｜水晶宮極刑戰力克利物浦首奪盾

其他報道：

全運︱保齡全運群眾決賽本月22至24日啟德開打 退役港將組隊冀放鬆享受比賽爭上頒獎台