全運︱保齡全運群眾決賽本月22至24日啟德開打　退役港將組隊冀放鬆享受比賽爭上頒獎台 (15:12)

今屆全運會群眾賽事首次加入保齡球項目，並為香港區賽事揭開序幕，由下周五起一連3日於啟德零售館的保齡球中心Top Bowl舉行，首日上演個人賽，次日為打12局的雙人賽，各隊限派一對組合輪流投球，最後一日為打18局的5人隊際賽，3項賽事均有分男、女子組，根據總分決定名次。

中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示，港隊早前4月透過3日的甄選賽，在77支男子隊及18支女子隊中，遴選出5男5女各組一隊代表香港參與全運，與全國多個省市及澳門多隊較量，其中安徽省隊經已抵港備戰。10名港隊成員分別為麥卓賢、甘兆麟、謝仲賢、謝樂生及黃子維；陳淑嫻、李詠茵、吳紫燕、梁芝榕及譚舜而，9人為退役前港隊成員，謝樂生則為現役港青隊代表，一眾成員每周會一起訓練至少兩次。劉掌珠補充，賽事門票稍後會開始接受登記，悉數為企位。

現年31歲的麥卓賢參加過3屆亞運等大賽及贏過2017年世界賽3人賽冠軍，2023年後退役的他仍有持續參與本地聯賽，「以前參加亞運壓力大，贏唔到獎牌可能項目資助就無，每一格波都像一定要全中，放鬆唔到去打。現以退役運動員身分比賽像來練波，也有經驗如何面對壓力和控制情緒」。他提及與兩名隊友甘兆麟與謝仲賢自14、15歲時已合作，代表港隊分別贏得亞青賽及亞洲賽金牌，「大家熟悉對方性格，知道比賽時如何配合，自參賽後我們隊伍都有打聯賽，默契一直夾開，狀態亦不錯，所以3個項目都有信心爭取前3名」。甘兆麟表示，退役後各前港將都有家庭，能夠抽空備戰全運實屬不易，因此隊友會珍惜這次機會爭取好表現。

退役逾5年的吳紫燕表示，期待以退役港將身分參與大賽，「我覺得是幾有趣的事，因為我們都好耐無打過正式賽事，所以都幾期待參與全運。今次重新組隊大家都想再次踏上頒獎台，同時想重拾姊妹情懷一起去追夢。選拔之前都有約出來練，默契上可能會比其他隊好少少」。