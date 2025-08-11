明報新聞網
即時體育

社區盾｜水晶宮極刑戰力克利物浦首奪盾 (00:35)

英格蘭社區盾今晨（11日）在溫布萊球場上演，上屆英超冠軍利物浦雖有新兵伊基迪基及謝路美費林邦同取加盟後首個入球，但上屆足總盃盟主水晶宮在末段逼和2：2之餘，更於互射12碼階段險3：2，首奪這項賽事錦標。

利物浦今仗開賽僅4分鐘便由掛帥的新兵法籍前鋒伊基迪基，在禁區頂接應另一新兵中場科利安華迪斯的傳送後，勁射地波入網先開紀錄，取得加盟後首個入球。戰至17分鐘，水晶宮靠鋒將伊斯美拿沙亞在禁區內博得敵衛華基爾雲迪積克犯規獲12碼，其法籍前線拍檔桑馬迪達操刀射入扳平。不過「紅軍」隨即在4分鐘後，由另一新兵的荷蘭國腳翼衛謝路美費林邦在右路傳中變入球再度領先，亦是他來投後的處子入球。不過這支英超上屆盟主未能笑到最後，戰至77分鐘遭水晶宮鋒將伊斯美拿沙亞建功再度扳平，其後79分鐘發生爭議場面，紅軍中場阿歷斯麥亞里士打在自家禁區手部觸球，但經視像裁判（VAR）覆核後未判水晶宮獲極刑。最終雙方法定時間打和2：2須隨即以互射12碼決勝。

結果水晶宮雖有伊比爾治伊斯及波拿蘇沙射失，但利物浦有穆罕默德沙拿、阿歷斯麥亞里士打及哈維艾利洛均告宴客，最終水晶宮在極刑戰險勝3：2，隊史首奪社區盾。

戰畢此仗後兩軍將迎英超新季，其中利物浦將在周六凌晨的揭幕戰迎戰般尼茅夫，水晶宮則在下周日晚惡鬥車路士。

