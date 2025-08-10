明報新聞網
即時體育

世運會直擊｜港隊壁球一姐何子樂女單闖4強距獎牌一步之遙　劉子均梁子軒李嘉兒8強止步 (23:15)

成都世界運動會今（10日）於高新體育中心綜合館續演壁球賽事，港隊代表梁子軒、劉子均、李嘉兒皆在各自8強賽事落敗，落入遺才賽。港隊「一姐」何子樂（Tomato）則成爲獨苗，直落3局擊敗瑞士隊的仙迪美路（Cindy Merlo）闖4強，距獎牌一步之遙。梁子軒賽後接受本報訪問時表示，多次局初領先下卻因體能原因未能延續優勢而飲恨，承言為無緣獎牌感「有些失望」。

壁球港隊「一姐」何子樂今速戰速決，在女單8強直落三局以11：3、11：7、11：5 擊敗瑞士隊的仙迪美路，順利闖入4強，成為壁球港隊今屆獨苗之餘，亦距獎牌一步之遙，明日將面對法國隊的瑪莉史堤芬（Marie Sephan）爭入決賽。

至於另一港隊女將李嘉兒今在另一場8強面對西班牙隊的瑪達杜明基斯（Marta Dominguez），首局便與對手激鬥進入「刁時」，但惜以10：12居下風，次局則輸3：11。港將在第三局強勢發力，以11：7扳回一局；隨後更大比數贏11：2，追平局數2：2。比賽進入第五局，初段落後1：5的李嘉兒，在中後段再與對手纏鬥，但未能成功，以6：11吞敗，鏖戰48分鐘以局數2：3無緣4強。

男單方面，劉子均昨直落3局輕取埃及隊的穆罕默德拿沙，今晚8強鬥哥倫比亞隊的盧狄高斯（Miguel Rodriguez），大戰43分鐘以0：3落敗。至於此前接連擊敗國家隊的朱軒毅及法國隊好手美哈菲的另一港將梁子軒，今晚壓軸出戰男單8強，與排名世界第16的瑞士隊好手史甸文（Dimitri Steinmann）爭4強席位。梁開局曾領先3：0，但隨後被對手連追7分後失勢，首局以5：11告負。此後兩局二人比數咬緊，惟港將在後段體力下降並被對手反超，同以6：11連輸兩局，無緣4強。

梁子軒賽後對本報表示，今次世運會整體發揮不錯，惜今面對實力強勁對手無法延續優勢到最後，「此仗每次前半局很多分數是咬住的，都是去到局尾就被拉開，後場也是被對方壓制住，變相就沒有那麼多機會拿分」。梁子軒賽後也與教練檢討比賽長達12分鐘，「我們很想去拿獎牌，有想過自己也有機會，這次是8強，我自已也是5至8號的種子，應該打回自己的水平，但是有點失望，未能突破多一個回合去爭牌」。

梁子軒離場前亦有不少觀眾與他互動交流，他事後透露當中有港隊忠實球迷，「他們是從杭州過來，也是過往比賽認識的，總之在中國舉辦的比賽，他們就會過來支持港隊，就像我們的朋友一樣」。包括梁子軒在內的港隊球員現場人氣頗高，不少人向他們尋求簽名及合影，「我自己參加這麼多比賽，每次來到中國內地打，我都覺得很開心。我們這個項目很多時候在外國打，但很少為我們亞洲人加油，甚至乎會有一點歧視，我都試過。但是在內地打，觀眾會給我很多鼓勵，讓我更投入比賽，更像點燃了心中那一團火」。

相關字詞﹕世運會 成都世運會 世界運動會 壁球 劉子均 梁子軒 何子樂 李嘉兒 體育 編輯推介

