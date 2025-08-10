明報新聞網
即時體育

羽毛球｜陳延澤全港錦標賽膺雙冠王　鄧謝配混雙三連霸 (20:55)

全港羽毛球錦標賽高級組決賽今（10日）在灣仔伊利沙伯體育館上演，比賽免費入場下吸引大量球迷入場觀戰，其中賽前已是三屆盟主的陳延澤，在男單決賽以直落兩局擊敗世界排名第13位的港隊「一哥」李卓耀奪冠，他隨後再與拍檔鄒軒朗在男雙決賽同樣直落兩局勝出，榮膺今屆雙冠王。而港隊星級混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪則於決賽以局數2：1反勝「情侶檔」李卓耀／呂樂樂，第6次掄元兼取三連霸。

今屆為配合世界羽聯（BWF）年初公告及邀請，中國香港羽毛球總會安排試行15分三局兩勝制。頭場舉行的男單決賽，李卓耀甫開賽雖一度領先4：1，但其後被陳延澤連取4分，首局先輸10：15。雙方次局打得緊湊，需以「刁時」分勝負，陳延澤結果藉李最後一分打落網下，以18：16再贏一局，終直落兩局勝出；陳延澤其後伙拍鄒軒朗轉戰男雙決賽，同樣直落兩局15：11、15：5力挫吳柏諭／符傳寶，陳同時收穫個人今屆第2冠。

對於第4次奪得全港賽男單冠軍，26歲的陳延澤坦言今次勝利別具意義，是他首次在伊館兼有觀眾入場下奪冠，「過去3次奪冠都是在閉門期間進行，這次能在現場觀眾的支持下比賽，是一次非常寶貴的經驗」。另談及賽制改為單局15分，李卓耀認為這改變有利於偏向進攻的自己及陳延澤，但仍需時適應。形容自己今季表現飄忽的李卓耀又表示，本月底在巴黎的世界賽目標是贏得獎牌或冠軍，「逐步調整心態、思想、準備及飲食等方面，希望可以每天做好每一件事」。

另一場焦點賽事，世界排名第5的鄧俊文／謝影雪在混雙決賽面對男單摘亞的李卓耀與女友呂樂樂，後者首局意外地以15：12先拔頭籌，惟鄧謝配次局表現回穩，以15：12扳平。他們雖決勝局初段亦以3：4落後，但仍以15：11勝出，反勝局數2：1，第6度奪得冠軍。

被問及備戰世界賽狀况，這對應屆亞洲賽冠軍組合均表示過去或以衝擊打法應對，但現階段需在心態上調整，注重享受比賽與穩定發揮，「亞洲賽對我們來說是個很開心的冠軍，而且給予我們更大推動力，可以再打多一至兩年」。謝影雪再提到現時仍與新教練團磨合中，加上自己恢復狀態不如從前下，需要不斷調整以適應高強度賽程與比賽密集度。

女子組方面，世界排名第26位的呂樂樂／曾曉昕在女雙決賽以直落兩局15：1、15：3輕取鄧灝琳／林雪庭，這是她們合作以來首次在全港賽封后；將一星期後才踏入15歲的小將葉心悠則在女單決賽先輸一局12：15下，連贏兩局15：5、15：8反勝20歲港隊「師姐」梁珈穎。同將參戰世界賽的「呂曾配」表明期待衝擊那些種子球手組合，「我們都會以一場一場的心態爭取突破」。

現任港隊總教練黃綜翰今亦有入場觀察各港將，他稱世界賽獎牌希望的鄧謝配將通過提升出球的精準度與質量，並為不同勁敵針對防守的平衡進行戰術調整，並表示：「我覺得整個羽毛球隊現在的凝聚力和互相扶持的精神都很強，希望他們保持住。」

另外，分組賽以首名出線的港隊昨在馬來西亞波德申上演的世界羽聯亞太區戶外羽毛球錦標賽決賽，以60：32擊敗印尼隊，勇奪團體接力冠軍，並獲得今年12月11至14日在阿聯酋沙迦舉辦的世界羽聯戶外羽毛球世界盃參賽資格。

