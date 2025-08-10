明報新聞網
即時體育

足球｜日本隊入球紀錄保持者釜本邦茂病逝　享年81歲　曾助藍武士奧運摘銅兼膺神射手 (17:25)

日本足壇傳奇釜本邦茂昨今晨（10日）因肺炎逝世，享年81歲。這名日本名宿前鋒國際賽合共上陣76場入75球，至今仍是隊史入球紀錄保持者，並曾在1968年墨西哥奧運助「藍武士」摘下銅牌，個人更榮膺神射手。

據共同社報道，釜本邦茂今晨在大阪府內的醫院因肺炎離世，享年81歲，家屬擬低調處理身後事，計劃日後舉辦告別儀式。在京都市出生的釜本早於學界已踢出名堂，代表早稻田大學連續4年在關東大學聯賽成為神射手，1967年加盟日本球會洋馬柴油機（大阪櫻花前身）並效力長達17年至掛靴，共為球會在當時頂級聯賽JSL上陣251場入202球，其間7膺年度神射手及最佳球員，並助球隊3奪聯賽冠軍及兩奪日本天皇盃。

此外他在1964年至1977年間代表日本隊上陣76場入75球，至今仍是隊史首席射手，較次席的三浦知良多20球。而他亦曾代表「藍武士」出戰兩屆奧運，包括在1964年東京奧運主場助球隊踢至8強，以及在1968年墨西哥奧運助球隊摘下隊史最佳的銅牌成績，個人更在6場比賽攻入7球成為神射手。釜本退役後曾擔任大阪飛腳主帥，其後曾出任日本足協副會長，並一度投身政壇成為日本參議員，並出任勞動總括政務次官。2005年他獲日本足協選入日本足球名人堂。

