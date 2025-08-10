世運會直擊｜鄭俊軒男子滑水尾波衝浪賽摘銅　笑言奪牌喜出望外為日後打強心針 (21:15)

25歲滑水港將鄭俊軒今屆首次參戰世運會，出戰男子尾波衝浪項目。他在早前的初賽以37.67分排名小組第三，與另一港將楊偉國一同落入準決賽第二組。兩人昨日同爭決賽入場券，獲得50分的鄭俊軒再以小組第3名殺入決賽，楊偉國則以43.75分排名第4，在準決賽止步。

鄭俊軒今午出戰決賽取下59分，是3次比賽中最高成績，以此戰績喜獲一面銅牌。金牌由美國隊的積林拔（Jett Lambert）以85分奪得；國家隊的莊天才則以65.67分摘銀。鄭俊軒接受本報訪問時直言對成績感到驚喜，「其實目標是進決賽，這面獎牌對我來說是額外收穫」。他坦承在這3日的發揮當中，今日表現最佳，但承認仍未發揮出最佳表現，「只發揮出平常練習的六成左右，有兩三個動作在比賽中沒做出來，有少少遺憾」。

今日成都市區迎來大暴雨，滑水項目因在城郊的三岔湖馬鞍山賽場舉行，未受暴雨影響。鄭俊軒指因為微雨令氣溫下降，反而更有利發揮，「我覺得今日天氣是這幾天中較好的，前幾日很大太陽，水溫較高，今日水溫較涼快，是舒適的溫度」。

今次是鄭俊軒生涯首次參加大型綜合運動會，他希望藉這面銅牌勇往直前，「因為我在今年的表現和成績都不是很好，這面獎牌給我信心去準備之後的比賽，也希望在國際賽拿到好成績」。放眼未來，他亦寄望能參與世界賽等更多國際賽事。

他戰畢此戰後將逗留至世運會尾聲才返港，直言期待這幾日能好好體驗當地飲食及文化，「想吃吃麻辣火鍋！因為比賽期間一直都不敢吃，怕肚子不舒服。另外有一隻大熊貓『福寶』很可愛，很想去看看」。他最後又感謝賽會提供舒適的參賽體驗，「整個世運會辦得很盛大，亦都很尊重我們運動員，給予一個舒適環境，讓我們可以好好地專注在比賽表現上」。

至於港隊女將伍慕虹同日在女子尾波衝浪決賽，以39.33分位居第4名，以3.67分之差僅負季軍韓國隊選手Joohee Moon無緣獎牌。加拿大的拜莉路殊（Bailey Rush）烏克蘭隊的蘇歌露娃（Sonya Sokolova）則分獲金、銀牌。中國香港代表隊在今屆世運會戰畢3個比賽日後，暫取3金1銅佳績。

