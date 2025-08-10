明報新聞網
即時體育

社區盾｜利物浦銀彈上膛迎擊水晶宮　社區盾揭英球季序幕 (17:58)

上季英超冠軍利物浦今晚出戰新一季首場正式賽事，在溫布萊球場的中立場與上季英格蘭足總盃盟主水晶宮爭逐社區盾，「紅軍」今夏重金擴軍後力爭響頭炮。主帥史諾在賽前表示，無論取決轉會開支多少，利物浦已證明一直都是奪冠熱門球隊。

水晶宮vs.利物浦 now621台 晚上22：00直播

利物浦今夏縱有路易斯迪亞斯等人離隊及達雲紐尼斯勢將他投，以至迪亞高祖達不幸離世；惟豪花3.087億歐元（約28.23億港元）簽入德國隊中場科利安華迪斯及法籍前鋒伊基迪基等7名新兵，整體實力有增無減。季前熱身賽5勝1負，僅在亞洲之旅來港以2：4負AC米蘭。據報紅軍今夏回歸adidas贊助後，過去一周新季主場及作客球衣銷量即創隊史新高，主場球衣銷量較去年同期增長超過700%。

紅軍主教練史諾首季上任即勇奪英超冠軍，今夏在轉會市場大展拳腳後，銳意衛冕聯賽之餘，亦劍指各項賽事錦標。這名荷蘭籍教頭出席社區盾賽前記者會時表示，不應該取決轉會支出才認為紅軍是英超奪冠熱門，「若上季奪冠，下季是熱門很正常，並不是因為開支問題。過去兩季我們與列強在開支相比並無優勢，但一直是爭標分子。我們雄心沒有變，目標始終是爭逐每項錦標」。對於天價求購紐卡素射手阿歷山大伊沙克受阻，史諾稱現有陣容已有很強進攻火力，「球隊有很多進攻選擇，但球會總會關注轉會市場上的機會」。

另邊廂，水晶宮隊長兼英格蘭國腳馬克古希受到利物浦等英超列強垂青，主帥加斯拿在賽前記招上承認無權阻止，「當然全隊都希望他續約，但決定權取決於他本人」。這名50歲奧地利籍領隊接手1年半即領軍取得隊史首項錦標，但球隊因前班主泰斯達同時擁有里昂股權，上月被歐洲足協判罰今季歐霸席位「降格」參與歐協聯，加斯拿認為不能等待上訴結果才增兵，「若想在4項賽事保持競爭力，超越上季表現，現有陣容至少要再簽兩名球員」。

