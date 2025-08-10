明報新聞網
網球｜黃澤林ATP辛辛那堤公開賽次圈不敵法國二哥坎伯特　無緣32強 (05:26)

港隊一哥黃澤林（Coleman）今晨（10日）於美國出戰辛辛那堤網球公開賽男單次圈，最終力戰1小時6分鐘後，以直落兩盤3：6、4：6不敵世界排名第25位的法國籍好手坎伯特（Ugo Humbert），無緣看齊個人在ATP千分級大師賽最佳成績。

最新世界排名第177位的黃澤林在辛辛那堤網球公開賽由外圍賽打起，首圈直落兩盤擊退世界排名83位的阿根廷籍球手祖安謝倫杜洛後，再於次圈同以直落兩盤淘汰前溫布頓青年組男單冠軍的日本籍好手望月慎太郎，年內第4次出席ATP千分級大師賽正賽。

日前黃澤林再於正賽首圈再下一城，僅花55分鐘便直落兩盤6：3、6：2擊敗世界排名第43位的法籍球手佩利卡特。惟來到今晨的次圈惡鬥世界第25位、20號種子的法國二哥坎伯特，首盤戰至第4局率先被破發球局，其後未能平反下先輸一盤3：6。

次盤黃澤林在首局遭坎伯特多次化解發球威力兼打出3次致勝分下，再度被破發陷劣勢。戰至第8局Coleman一度在對方發球局力迫至刁時下憾負，其後他再於第10局尋求機會，並一度領先40：30首取破發機會，但最終未能把握，終再於刁時告負，終以4：6再輸一盤，力戰1小時6分鐘後直落兩盤飲恨，無緣追平今年3月在邁阿密公開賽締造的個人ATP千分級賽最佳32強成績。

