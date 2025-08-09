英超｜迪基亞首返奧脫福領費倫天拿友賽倒戈曼聯　賽前獲辦歡迎儀式　施斯高7.8億官宣投「魔」 (22:01)

主場出擊的曼聯在今晚的熱身賽精銳盡出，鋒線新援馬菲奧斯根夏及麥比奧莫皆正選上陣，伙拍近仗熱身賽狀態回升的中場美臣蒙特攻堅。至於今場熱身賽主角迪基亞，開賽前則獲紅魔會方舉辦歡迎儀式，紀念他在奧脫福球場的出色表現。雖然主隊開賽僅9分鐘就被費軍中場西蒙蘇咸先下一城，但在25分鐘輪到客軍中場魯賓高辛斯「擺烏龍」，其後雙方未添紀錄，迪基亞亦於87分鐘被換出，獲球迷拍掌歡送，結果兩軍法定時間各一言和。戰至互射12碼階段，雙方頭4輪全數射入，惟客軍巴利斯第5輪射失，主隊由高比文奴一射中鵠奠定勝局。至於今仗未能趕及上陣的班捷文施斯高，賽前亦獲安排與主隊球迷見面。

除了官宣新兵班捷文施斯高來投外，曼聯昨亦率先公布卡靈頓訓練基地已完成翻新，工程費用高達5,000萬鎊（約5.28億港元）。紅魔班主拉特克里夫出席基地啟用儀式時，表示翻新後的卡靈頓「將為球會職球員帶來世界級的頂尖訓練設施，也深信這將是我們未來得以重拾輝煌的關鍵一環」。

另一方面，曾在2022至24年擔任紅魔主帥，並在今夏接掌德甲球隊利華古遜的荷蘭籍主帥坦夏格，昨亦首度領軍重返英倫友賽作客車路士。主隊結果憑首次上陣的新星艾斯達維奧「地標戰」建功，加上祖奧柏度完場前再下一城，以2：0輕取利華古遜而歸。惟賽後提起前東家曼聯時，坦帥則無意作任何回應，「我只會向前看未來的事，過去（在曼聯）的時光已不再重要」。

