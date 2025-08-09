明報新聞網
即時體育

世運會直擊｜沈曉榆笑言奪金有賴放鬆心態享受比賽　明偕楊頌熹凱旋返港　盼兩周後轉戰世界賽再爭牌 (23:15)

第12屆世界運動會昨於成都續演，中國香港代表隊在武術項目單日勇奪雙金，其中楊頌熹先在上午的男子太極拳太極劍全能稱王後，晚上再由沈曉榆在女子長拳劍術槍術全能封后，助港隊今屆累積破隊史紀錄的三面金牌，在獎牌榜暫居第6位。沈曉榆賽後接受本報訪問時笑言，今次佳績有賴個人心態上學懂放鬆與享受，並期望兩周後在武術世界賽再爭佳績。

明報記者 許楚雅 成都直擊

沈曉榆昨在女子長拳劍術槍術全能的長拳、槍術項目均取得9.750分名列榜首下，今晚出戰最後一項劍術再獲全場最高9.760分，3項均居首，強勢以總分29.260登頂，為港隊今屆增添第三金。

沈曉榆首戰世運會即奪冠，賽後受訪時表示，最大動力源於對時間的珍惜，「我覺得運動員生涯不長，所以每個比賽都要享受，且盡力做到最好，這是最大的動力」。她認為今次最滿意自己的心態，「其實比賽和訓練差不多，但心態上我今次做到放鬆與享受」。她聽聞隊友楊頌熹自評滿分後開懷大笑，認為給自己80分已足夠。

沈曉榆總結成都比賽，形容成都是「福地」，「上屆世界大學生運動會在成都，我也是持旗手，也拿了銅牌，而今次再進步，覺得好幸福」。她並感嘆參賽體驗「很誇張」，「很多人看比賽，平時沒這麼多，很感謝觀眾的歡呼聲」。而她明午將與楊頌熹一同凱旋返港，並隨即備戰兩周後在巴西舉辦的武術世界賽。

