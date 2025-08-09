明報新聞網
即時體育

世運會｜劉慕裳凱旋返港　信外婆在天之靈會為她驕傲　未來放眼11月世界賽 (19:10)

港隊星將劉慕裳（Grace）昨於成都舉行的第12屆世界運動會空手道女子個人形勇奪金牌，她今午隨即凱旋返港，她表示賽前自身目標正是突破上屆奪金而回，因此滿意今次成績，並相信早前離世的外婆會為自己實現承諾而感到驕傲。

身為空手道女子個人形「世一」的劉慕裳，今年表現強勢，不但過去一季K1超級聯賽最後3站連奪3金，亦在亞洲錦標賽封后。來到世運會，上屆摘銅的她在今屆一路闖關，最終戰至決賽力壓勁敵的日本隊「世二」尾野真步，首於這項大賽奪金而回。

今從成都凱旋返港後，劉慕裳總結道：「上屆參加世運會的目標是希望穩奪獎牌，而今次就不只為了取得獎牌，而是希望奪取金牌，所以我很滿意自己的表現，但也未算100分。」她又回應道昨在頒獎台上因想念兩周前離世的外婆而落淚一事，稱自己早前曾向對方承諾將會力爭世運會及世界賽金牌，如今兌現了其中一項，「相信她為我感到驕傲的」。而她又透露接下來稍作休息後，便會備戰今年11月在埃及開羅舉行的世界賽。

相關報道：

世運會直擊｜劉慕裳為港隊奪首金　空手道女子個人形決賽挫尾野真步封后

世運會直擊｜劉慕裳頒獎台上潸然淚下　「奪金乃對兩周前離世外婆承諾」　盼助港隊再爭佳

世運會直擊｜楊頌熹武術太極全能封王 為港隊添第二金成績超上屆 自評復仇戰表現滿分

其他報道：

高爾夫球｜17歲新星劉弦美國女子業餘錦標賽8強止步 寫港將最佳成績

相關字詞﹕世運會 世界運動會 成都世運會 壁球 體育 編輯推介

