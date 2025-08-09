世運會直擊｜劉子均何子樂領銜壁球港隊4將齊闖男女單8強 (23:20)

應屆壁球女單亞洲冠軍何子樂在今屆世運會以2號種子出擊，昨於首圈直落3局擊敗國家隊的劉子儀，今日下午在16強鬥南非球手希莉禾特（Hayley Ward）。Tomato開局強勢，以11：3先拔頭籌；並在次局乘勝追擊，打出一波5：0攻勢，以11：2再下一城。她雖在第3局遭反擊，力戰下輸9：11，被對手扳回一局，但Tomato經調整在隨後一局贏11：6，以局數3：1取勝晉級8強。

何子樂賽後表示，第3局踩到對方的腳後發生爭議判罰，因此影響心態致發揮失利，「其實我應該要笑一笑，就不要去想，因為去想的話會影響之後的分數」。她明午將與瑞士隊的仙迪美路（Cindy Merlo）爭奪4強席位，「我從來沒有打過她，所以應該是一場激戰，希望我可以集中一點」。

何子樂談及場地認為尚且適應，惟高溫天氣令她有些不適，「我覺得這裏比較熱，會更容易累，容易喘氣」。今屆世運會規模創新高，她個人感受尚佳，「我覺得每次中國內地舉辦運動會都會搞得很完善，大家都會很重視，我覺得整個配套都很好，而且去到哪裏都能溝通」。她早前表示期待藉今次比賽機會，能與定居成都的舅媽再聚，但可惜對方因買不到門票無法現場支持，「我們每天都有在通訊，但還沒有見面」。至於另一港隊女將李嘉兒今直落3局淘汰法國隊的連高（Kara Lincou），明於8強面對西班牙隊的瑪達杜明基斯（Marta Dominguez）。

男單方面，應屆亞洲冠軍的劉子均則在16強以直落3局11：7、11：4、11：3輕取埃及隊的穆罕默德拿沙，闖8強後將鬥哥倫比亞隊的盧狄高斯（Miguel Rodriguez）。而另一男將梁子軒昨則以局數3：1淘汰法國隊球手美哈菲同闖8強，將與瑞士隊好手史甸文（Dimitri Steinmann）爭入4強。

