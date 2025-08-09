明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世運會直擊｜楊頌熹武術太極全能封王　為港隊添第二金成績超上屆　自評復仇戰表現滿分 (14:07)

第12屆世界運動會今日（9日）於成都續演，中國香港武術代表隊代表楊頌熹在男子太極拳太極劍全能的太極劍項目獲9.76高分，以總成績19.526分稱霸，為港奪得今屆第二面金牌，超越上屆成績。楊頌熹接受本報訪問時自評今屆「復仇之戰」表現滿分，寄望放下榮譽重新出發，又感謝現場觀眾為他「拍爛手掌」打氣。

明報記者 許楚雅 成都直擊

上屆世運會銅牌得主楊頌熹，昨在男子太極拳太極劍全能的太極拳項目以9.766分暫居榜首，太極劍項目今早續在高新體育中心綜合館上演。楊頌熹率先登場，在近3分鐘演繹過程中，每當停頓動作時，全場就響起熱烈掌聲為他打氣，最終他獲得9.76高分，最終兩日比賽以總分19.526分順利封王，第2次參加世運會終獲首面金牌，亦是港隊今屆賽事第二金。

楊頌熹賽後形容今屆世運為「復仇之戰」，惟強調沒有追望成績，「上屆拿銅牌發揮有點失望，今屆我是想復仇做好自己，練了這麼久，想表現出我有進步」。他給完成突破的自己打出滿分100分，「如果我對自己都不滿意，沒有人會對我滿意。其中心態、體能、臨場發揮，以及自己全新編排的音樂，我覺得簡直是完全升級、進化」。

上屆世運在美國舉行，今屆落地成都，楊頌熹認為藉「主場之利」沒有任何藉口失敗，稱在時間、天氣及環境方面適應較佳，但今次武術比賽場地不同令他面臨挑戰，「我們平時比賽都是平地走過去，沒有這些樓梯搭上去賽場，我覺得每一級都好像很沉重，走出去每一步，觀眾的歡呼聲和掌聲，都令我意識到要更加專注」。他形容這種感覺如同踢英超和足球世界盃，「好像準備射完一球12碼就贏」。

楊頌熹不忘感謝現場支持者為他「拍爛手掌」，「我原本踩場那一刻，看到這麼多座位覺得應不會坐滿，誰知道，嘩，那一刻真的可以坐滿」。他笑言兩周後的世界賽若能如世運獲眾多觀眾掌聲和歡呼聲，就已心滿意足，「雖然是用我的表演去影響這麼多觀眾投入，但3分幾鐘聚焦在一個運動員身上都很辛苦，而他們做到了，我也表達到位，我覺得是完美發揮了」。

總結今屆賽事，楊頌熹不想以金牌令自己負重前行，「我會放下這塊金牌，當自己由零開始，因為每個比賽個人的進步不一樣，亦不可能一輩子拿着這塊金牌就會無敵，所以我會覺得拿下來那一刻，這件事就完結了，不要再懷舊自己是金牌，這樣反而會自大」。

他憶述自己似曾來過成都集訓，對這座城市屬於「半生熟」，「我原以為會下雨，但幸好它沒有下雨，因下雨的話人會頹一點。我每天會很早起床，太陽曬下來那一刻，我覺得很舒服」。他又對選手村和配套設施給予高度評價，「已經是很完美，迎合我們運動員的需求，住又舒服，吃又可以，訓練地方也不錯」。不過他亦透露大會起初不熟流程，導致時間安排出現少許問題，「但他們即刻處理了，那就不是問題」。

楊頌熹明午啟程回港，感嘆無暇體驗成都，「我想看熊貓的！但可能因為兩周後有世界賽，所以要快一點回去，再重新出發」。被問及會如何慶祝，他則毫不猶豫道：「專心練習，和家人吃個飯」。

其他武術港將方面，開幕禮女持旗手沈曉榆昨在女子長拳劍術槍術全能的長拳項目以9.75分領先，今早槍術再獲9.75分，目前總分以19.5分暫居首，晚上約7時30分將出戰餘下賽事，有望為港再添獎牌；至於曾楚喬昨在女子南拳南刀全能的南刀項目得8.783分，今戰南拳以8.786分名列榜末作結。

相關報道：

世運會直擊｜劉慕裳為港隊奪首金　空手道女子個人形決賽挫尾野真步封后

相關字詞﹕世界運動會 武術 港隊 成都世運會 體育 編輯推介 楊頌熹 太極拳 太極劍 全能項目 沈曉榆

上 / 下一篇新聞