世運會直擊｜楊頌熹武術太極全能封王　為港隊添第二金成績超上屆　自評復仇戰表現滿分 (14:07)

明報記者 許楚雅 成都直擊

上屆世運會銅牌得主楊頌熹，昨在男子太極拳太極劍全能的太極拳項目以9.766分暫居榜首，太極劍項目今早續在高新體育中心綜合館上演。楊頌熹率先登場，在近3分鐘演繹過程中，每當停頓動作時，全場就響起熱烈掌聲為他打氣，最終他獲得9.76高分，最終兩日比賽以總分19.526分順利封王，第2次參加世運會終獲首面金牌，亦是港隊今屆賽事第二金。

楊頌熹賽後形容今屆世運為「復仇之戰」，惟強調沒有追望成績，「上屆拿銅牌發揮有點失望，今屆我是想復仇做好自己，練了這麼久，想表現出我有進步」。他給完成突破的自己打出滿分100分，「如果我對自己都不滿意，沒有人會對我滿意。其中心態、體能、臨場發揮，以及自己全新編排的音樂，我覺得簡直是完全升級、進化」。

上屆世運在美國舉行，今屆落地成都，楊頌熹認為藉「主場之利」沒有任何藉口失敗，稱在時間、天氣及環境方面適應較佳，但今次武術比賽場地不同令他面臨挑戰，「我們平時比賽都是平地走過去，沒有這些樓梯搭上去賽場，我覺得每一級都好像很沉重，走出去每一步，觀眾的歡呼聲和掌聲，都令我意識到要更加專注」。他形容這種感覺如同踢英超和足球世界盃，「好像準備射完一球12碼就贏」。

楊頌熹不忘感謝現場支持者為他「拍爛手掌」，「我原本踩場那一刻，看到這麼多座位覺得應不會坐滿，誰知道，嘩，那一刻真的可以坐滿」。他笑言兩周後的世界賽若能如世運獲眾多觀眾掌聲和歡呼聲，就已心滿意足，「雖然是用我的表演去影響這麼多觀眾投入，但3分幾鐘聚焦在一個運動員身上都很辛苦，而他們做到了，我也表達到位，我覺得是完美發揮了」。

總結今屆賽事，楊頌熹不想以金牌令自己負重前行，「我會放下這塊金牌，當自己由零開始，因為每個比賽個人的進步不一樣，亦不可能一輩子拿着這塊金牌就會無敵，所以我會覺得拿下來那一刻，這件事就完結了，不要再懷舊自己是金牌，這樣反而會自大」。

他憶述自己似曾來過成都集訓，對這座城市屬於「半生熟」，「我原以為會下雨，但幸好它沒有下雨，因下雨的話人會頹一點。我每天會很早起床，太陽曬下來那一刻，我覺得很舒服」。他又對選手村和配套設施給予高度評價，「已經是很完美，迎合我們運動員的需求，住又舒服，吃又可以，訓練地方也不錯」。不過他亦透露大會起初不熟流程，導致時間安排出現少許問題，「但他們即刻處理了，那就不是問題」。

楊頌熹明午啟程回港，感嘆無暇體驗成都，「我想看熊貓的！但可能因為兩周後有世界賽，所以要快一點回去，再重新出發」。被問及會如何慶祝，他則毫不猶豫道：「專心練習，和家人吃個飯」。

其他武術港將方面，開幕禮女持旗手沈曉榆昨在女子長拳劍術槍術全能的長拳項目以9.75分領先，今早槍術再獲9.75分，目前總分以19.5分暫居首，晚上約7時30分將出戰餘下賽事，有望為港再添獎牌；至於曾楚喬昨在女子南拳南刀全能的南刀項目得8.783分，今戰南拳以8.786分名列榜末作結。

