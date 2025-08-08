世運會直擊｜劉慕裳頒獎台上潸然淚下　「奪金乃對兩周前離世外婆承諾」　盼助港隊再爭佳績 (22:25)

明報記者 許楚雅 成都直擊

劉慕裳在頒獎台上先喜後悲，坦言背後是對辭世外婆的承諾，她說：「其實這個畫面我想像過很多遍，但真正發生的時候，沒有想到那麼感動。也是因為想起兩周前去世的外婆，這面金牌和11月份的世界賽，是我最後對她的承諾」。Grace亦希望藉這之成績給予隊友更多動力，「因我記得在東京奧運，張家朗拿了第一面金牌，那時我還在美國做準備，當我聽到消息後超級有動力，訓練練到快想吐。所以好成績的確會令到隊友更有動力，我希望可以帶來這個效應」。

今日現場眾多支持者為劉慕裳加油打氣，她感到非常開心，當中更感謝東京奧運金牌得主西班牙籍名宿山齊絲（Sandra Sanchez Jaime）及其丈夫前來支持，「當裁判宣布我獲勝之後，我首先看向的是VIP席，我的兩個西班牙教練來了！其實他們對我來說都很重要，我一路會去西班牙進行技術或體能訓練，他們對我幫助很大」。

Grace亦笑言今年1月上任的空手道港隊教練Mehmet Yakan是她的幸運吸引力，「他非常旺我，他1月沒有去我的比賽，我決賽只拿第2名，但由3月杭州到現在，只要他坐在我的椅子上，比賽都很順利」。她透露明日就會返港，之後將與家人好友共同吃飯慶祝。至於11月世界賽亦會努力備戰，或選擇寓賽於操，「可能會打些小比賽尋找感覺，但也會積極備戰，因我覺得一日練習就有一日進步，不可以懶散」。訪問結束後亦發生小插曲，土耳其隊男子空手道選手Eray Samdan經過時不慎撞到港隊教練，劉慕裳的冠軍紀念品因此跌在地上，外殼分離，他道歉表示會把自己完好的紀念品作交換。

