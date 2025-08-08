明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世運會直擊｜劉慕裳頒獎台上潸然淚下　「奪金乃對兩周前離世外婆承諾」　盼助港隊再爭佳績 (22:25)

女子空手道名將劉慕裳（Grace），今晚（8日）為港隊奪得今屆世界運動會首面金牌，賽後喜形於色，其後卻不禁潸然淚下，她透露是思念兩周前離世的外婆，並承認向對方的承諾乃今次奪冠的最大動力。

明報記者 許楚雅 成都直擊

劉慕裳在頒獎台上先喜後悲，坦言背後是對辭世外婆的承諾，她說：「其實這個畫面我想像過很多遍，但真正發生的時候，沒有想到那麼感動。也是因為想起兩周前去世的外婆，這面金牌和11月份的世界賽，是我最後對她的承諾」。Grace亦希望藉這之成績給予隊友更多動力，「因我記得在東京奧運，張家朗拿了第一面金牌，那時我還在美國做準備，當我聽到消息後超級有動力，訓練練到快想吐。所以好成績的確會令到隊友更有動力，我希望可以帶來這個效應」。

今日現場眾多支持者為劉慕裳加油打氣，她感到非常開心，當中更感謝東京奧運金牌得主西班牙籍名宿山齊絲（Sandra Sanchez Jaime）及其丈夫前來支持，「當裁判宣布我獲勝之後，我首先看向的是VIP席，我的兩個西班牙教練來了！其實他們對我來說都很重要，我一路會去西班牙進行技術或體能訓練，他們對我幫助很大」。

Grace亦笑言今年1月上任的空手道港隊教練Mehmet Yakan是她的幸運吸引力，「他非常旺我，他1月沒有去我的比賽，我決賽只拿第2名，但由3月杭州到現在，只要他坐在我的椅子上，比賽都很順利」。她透露明日就會返港，之後將與家人好友共同吃飯慶祝。至於11月世界賽亦會努力備戰，或選擇寓賽於操，「可能會打些小比賽尋找感覺，但也會積極備戰，因我覺得一日練習就有一日進步，不可以懶散」。訪問結束後亦發生小插曲，土耳其隊男子空手道選手Eray Samdan經過時不慎撞到港隊教練，劉慕裳的冠軍紀念品因此跌在地上，外殼分離，他道歉表示會把自己完好的紀念品作交換。

相關報道：

世運會直擊｜劉慕裳為港隊奪首金　空手道女子個人形決賽挫尾野真步封后

世運會直擊｜劉慕裳初賽三連捷4強再挫伊朗選手　今晚6時45分與宿敵尾野真步爭金

其他報道：

足球｜曼聯明主場友賽費倫天拿　迪基亞勢首返奧脫福倒戈　稱「放水」般奴才有機會入波

網球｜黃澤林僅花55分鐘輕取佩利卡特　闖辛辛那堤賽次圈　對贏波高興稱「非常重要比賽」

 

相關字詞﹕世界運動會 劉慕裳 空手道 港隊 外婆 張家朗 東京奧運 山齊絲 Mehmet Yakan 世界賽 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞